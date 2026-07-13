به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان لرستان از اجرای عملیات تعمیرات ضروری روی خطوط انتقال سراسری گاز در شهرستان‌های سلسله و دلفان خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در فصل سرد سال، جریان گاز برخی شهرها و روستاها به‌صورت موقت قطع و در برخی مناطق نیز با افت فشار همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیرات توسط منطقه ۷ عملیات انتقال گاز همدان و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر اجرا خواهد شد.

شرکت گاز استان لرستان هدف از اجرای این عملیات را ارتقای ضریب ایمنی، افزایش پایداری شبکه انتقال و آماده‌سازی زیرساخت‌های گازرسانی برای فصل سرد سال عنوان کرده است.

وضعیت قطع و افت فشار گاز در روز چهارشنبه

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه جریان گاز شهر نورآباد، شهر هفت‌چشمه و تمامی روستاهای تحت پوشش این مناطق از ساعت ۷ تا ۱۹ به‌طور کامل قطع خواهد شد.

همچنین در همین بازه زمانی، شهرهای الشتر، فیروزآباد، برخوردار و تمامی روستاهای تابعه با افت فشار گاز مواجه خواهند شد.

وضعیت شبکه در روز پنج‌شنبه

شرکت گاز استان اعلام کرده است که در روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه نیز جریان گاز شهر برخوردار و تمامی روستاهای تحت پوشش آن از ساعت ۷ تا ۱۹ به‌طور موقت قطع می‌شود.

در همین روز، شهرهای الشتر، فیروزآباد و روستاهای تابعه با افت فشار گاز روبه‌رو خواهند بود.

توصیه‌های ایمنی به مشترکان

شرکت گاز استان لرستان از مشترکان خواسته است با مدیریت مصرف گاز، این شرکت را در حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر رعایت نکات ایمنی تأکید شده و از شهروندان خواسته شده است در زمان قطع یا افت فشار گاز، از هرگونه دستکاری تجهیزات گازسوز، رگولاتورها و تأسیسات گازرسانی خودداری کنند.

آماده‌باش کامل نیروهای امدادی

بر اساس اعلام شرکت گاز استان، تمامی اکیپ‌های امداد و تعمیرات در این مدت در آماده‌باش کامل قرار دارند تا بلافاصله پس از پایان عملیات، فرآیند وصل مجدد جریان گاز با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی انجام شود.

همچنین مرکز امداد گاز با شماره ۱۹۴ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی، ارائه راهنمایی و رسیدگی به درخواست‌های مشترکان خواهد بود.

شرکت گاز استان لرستان در پایان ضمن قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان، ابراز امیدواری کرده است اجرای این عملیات، زمینه ارتقای زیرساخت‌های انتقال گاز و افزایش پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو را فراهم کند.