به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز بهارستان اعلام کرد: جریان گاز مشترکان بخشی از شهر نسیمشهر روز یکشنبه ۲۸ تیرماه بهصورت موقت قطع خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، این قطعی از ساعت ۱۱ تا ۱۶ به دلیل اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی انجام میشود.
شرکت گاز افزود: محدوده محله خیرآباد، بلوار امام خمینی (ره) و جنب میدان ۹ دی تحت تأثیر این قطعی قرار خواهند گرفت.
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه اجرای این عملیات با هدف توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدماترسانی انجام میشود، از ساکنان این محدوده درخواست شده ضمن برنامهریزی لازم، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.
شرکت گاز بهارستان همچنین از مشترکان خواست پس از برقراری مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیرهای وسایل گازسوز و رعایت کامل نکات ایمنی اطمینان حاصل کنند.
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