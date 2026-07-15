افت فشار آب در مناطق شمالی کرمانشاه تا پایان عملیات تعمیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای از اجرای عملیات رینگ خط انتقال اصلی آب با قطر ۹۰۰ میلیمتر در شهر کرمانشاه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، از بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا پایان عملیات اجرایی، ساکنان بخشهایی از مناطق شمالی شهر شامل بلوار طاقبستان، مسکن، تعاون، معلم، رودکی، ظفر، حکمتآباد، آناهیتا، سرخهلیژه، باغ ابریشم، کرناچی و شهید عسکری با افت فشار یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از اجرای این عملیات را تکمیل رینگ خط انتقال اصلی آب و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی عنوان کرده و تأکید کرده است که این عملیات با هدف بهبود خدماترسانی به مشترکان انجام میشود.
در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از شهروندان ساکن در مناطق یادشده، از مشترکان خواسته شده است با مدیریت مصرف آب، پرهیز از مصارف غیرضروری و همراهی با عوامل اجرایی، زمینه انجام هرچه سریعتر عملیات را فراهم کنند.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین اعلام کرده است که کارکنان این شرکت تمام تلاش خود را برای پایان یافتن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن و بازگشت شرایط شبکه به وضعیت عادی به کار خواهند گرفت.
نظر شما