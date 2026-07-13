برقراری سهمیه آرد خام ۱۶هزارجامانده روستایی و عشایری سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیب حسنی بر ضرورت ارزیابی عملکرد و حل چالش های حمل آرد و ایجاد رقابت عادلانه میان شرکت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و از برقراری سهمیه آرد خام حدود ۱۶ هزار نفر از جاماندگان جامعه هدف روستایی و عشایری از ماه جاری خبر داد.

به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به نحوه توزیع و حمل آرد اظهار داشت: در روند فعلی توزیع، نوعی هدایت وجود دارد که موجب شده برخی شرکت‌ها مورد حمایت قرار گیرند و برخی دیگر ناکارآمد جلوه داده شوند. همچنین مشکلات موجود در پایگاه‌های شهرستان‌ها به شرکت‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود و مسیرهای حمل نیز به گونه‌ای تعیین شده که امکان پوشش متقابل میان شرکت‌ها از بین رفته است.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد حمل آرد، باید زمینه مشارکت همه شرکت‌های واجد شرایط فراهم شود تا رقابت واقعی در این حوزه شکل گیرد و فرآیند توزیع آرد با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

حسنی با اشاره به اینکه در زاهدان هفت شرکت فعال در حوزه حمل وجود دارد، بیان کرد: در کمیته اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال استان مصوبه‌ای وجود دارد که براساس آن، با تشخیص کارگروه، سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند در حمل آرد به شهرستان‌ها مشارکت کنند و باید از این ظرفیت برای افزایش رقابت استفاده شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سه شرکت دیگر نیز در حال انجام حمل آرد هستند و باید زمینه مشارکت گسترده‌تر همه شرکت‌های واجد شرایط فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از تصمیمات اتخاذشده برای رفع مشکلات سهمیه خانوارهای روستایی و عشایری خبر داد و افزود: در این نشست مقرر شد سهمیه حدود ۱۶ هزار نفر از جاماندگان جامعه هدف که تاکنون سهمیه آن‌ها برقرار نشده بود، از ماه جاری برقرار شود.

وی در پایان گفت: همچنین شرکت مجری پایش سهمیه‌بگیران مکلف شد سامانه ثبت‌نام جاماندگان را در اختیار دستگاه‌های متولی حوزه روستایی و عشایری قرار دهد تا اطلاعات سایر افراد واجد شرایط نیز ثبت و در پایش‌های بعدی، امکان برقراری سهمیه برای آن‌ها بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.