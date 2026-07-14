سرهنگ محسن سرگلزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از خداوند متعال سلامتی، عزت و طول عمر با برکت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئلت کرد.
فرمانده سپاه شهرستان چابهار با گرامیداشت یاد رهبر شهید، فرماندهان و شهدای والامقام اظهار داشت: شهدای گرانقدر با ایثار و جانفشانی خود، مسیر عزت، استقلال و استکبارستیزی را برای ملت ایران هموار کردند و امروز وظیفه همگان است با استقامت در مسیر اسلام، انقلاب و ولایت، پاسدار آرمانهای بلند آنان باشند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت شهدا افزود: حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف کشور و همچنین در عراق، بار دیگر اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و توجه جهانیان، اعم از دوست و دشمن، را به خود جلب کرد.
مردم نقش تعیین کننده در حفظ امنیت و اقتدار کشور دارند
سرهنگ سرگلزایی تصریح کرد: ملت ایران همواره نشان دادهاند که در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت لحظهای از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهند کرد و با بصیرت، وحدت و حضور آگاهانه، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت، اقتدار و عزت کشور ایفا میکنند.
وی همچنین از مردم شهرستان چابهار به دلیل مشارکت در برگزاری مراسمهای بزرگداشت شهدا قدردانی کرد و گفت: با وجود برخی محدودیتها، جمعی از علاقهمندان برای حضور در این آیینها اعزام شدند که این همراهی و حضور، شایسته تقدیر است.
فرمانده سپاه شهرستان چابهار در ادامه از تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسم، اعضای شورای اداری، فرماندهان نظامی و انتظامی، نیروهای تأمینکننده امنیت، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم قدردانی کرد و به طور ویژه از تلاشهای سردار حسینی در ایجاد امنیت و آرامش این مراسم تقدیر به عمل آورد.
سرهنگ سرگلزایی در پایان ابراز امیدواری کرد خداوند متعال عزاداریها و خدمات تمامی برگزارکنندگان و شرکتکنندگان در این مراسم را مورد قبول درگاه خود قرار دهد.
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