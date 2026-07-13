مرز مهران مقصد ۶۰ درصد زائران اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر دوشنبه در جلسه با مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، اظهار داشت: با وجود جنگ‌ها و ناآرامی‌ها، ستاد اربعین استان با کمیته زیرساخت، هیچ پروژه و اقدامی را در راستای تکمیل پروژه‌های اربعین تعطیل نکرده و تمامی پروژه‌ها طبق برنامه‌ریزی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های مواصلاتی استان، افزود: با وجود تمام تنگناهای مالی و شرایط جنگی، قریب به ۲۴ کیلومتر به راه‌های مواصلاتی استان اضافه شده است. این عملیات در محورهای مختلف از جمله ملکشاهی، صالح‌آباد، مهران-دهلران و ... انجام شده است.

دارابی ساماندهی دائمی میدان اربعین در مرز مهران را یکی از اتفاقات خوب در اربعین امسال دانست و گفت: با وجود کمبود اعتبارات و معارضین محلی، با همکاری دستگاه‌های زیرساختی و خدمات‌رسان (آب، برق، گاز)، ۵۲ موکب دائمی پیش‌بینی شده که در اربعین امسال ۲۴ موکب خدمات‌رسانی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار ایلام از آماده‌سازی پارکینگ اربعین خبر داد و گفت: یک باند کندرو برای استقرار ناوگان اتوبوسرانی شهری و جلوگیری از ترافیک در جاده اصلی تعبیه شده است.