به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و پنجمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته بیستم این حرکت مردمی، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.



این اجتماع از ساعت ۲۱ با تجمع شرکت‌کنندگان در میدان کارمندان آغاز شده و حاضران با برگزاری راهپیمایی، مسیر میدان کارمندان تا مسجد بقیه‌الله (عج) را طی خواهند کرد.



اجتماعات «نحن منتقمون» طی شب های گذشته با هدف گرامیداشت یاد و راه شهدای مدافع وطن، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از جبهه مقاومت، به‌صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.



در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر استمرار راه شهیدان، حفظ وحدت و انسجام ملی و حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.



برگزارکنندگان از عموم مردم ولایت‌مدار کرمانشاه دعوت کرده‌اند با حضور در صد و سی و پنجمین اجتماع «نحن منتقمون»، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب، شهدا و جبهه مقاومت به نمایش بگذارند.