به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان»، سید حسن حسینی با صدور احکامی اعضای دبیرخانه این دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» را منصوب کرد. بر این اساس، شکوفه آروین بهعنوان دبیر اجرایی بخش «تألیفی»، سارا الهیان بهعنوان دبیر اجرایی بخش «اقتباسی» و ساغر خواجهامیری بهعنوان دبیر اجرایی بخش «سیاووشان» منصوب شدند. همچنین محمد اکبری مسئولیت طراحی گرافیک و هویت بصری دومین دوره جشنواره را بر عهده دارد.
شکوفه آروین نویسنده، پژوهشگر و مدرس تئاتر و سینما، دارای دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است. او بیش از ۲ دهه در حوزه نمایشنامهنویسی، پژوهش و آموزش هنر فعالیت داشته و برگزیده سه دوره جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و نویسنده چندین نمایشنامه منتشر شده است.
سارا الهیان نمایشنامهنویس، فیلمنامهنویس و پژوهشگر، دارای کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است. او سالها در حوزه نمایشنامهنویسی، فیلمنامهنویسی، نمایش رادیویی و اقتباس ادبی فعالیت داشته و برگزیده جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و داور رویدادهای تخصصی تئاتر بوده است.
ساغر خواجهامیری نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه، عضو پیوسته کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان ایران و انجمن مدرسان خانه تئاتر ایران است. او در حوزه نمایشنامهنویسی، آموزش و کارگردانی تئاتر فعالیت دارد و با شبکههای مختلف رادیویی، سازمان بهزیستی استان تهران و شهرداری تهران در پروژههای هنری و آموزشی همکاری داشته است.
محمد اکبری طراح گرافیک و متخصص هویت بصری، بیش از شش سال در حوزه برندینگ و طراحی تبلیغاتی فعالیت حرفهای داشته و با شرکتها و برندهای مختلف در ایران و خارج از کشور همکاری کرده است. او همچنین مسئول هویت بصری کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران است.
دومین دوره جشنواره تخصصی و رقابتی «آکادمی نمایشنامهنویسان» به همت کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر برگزار میشود. این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشنامهنویسی و تقویت نگاه حرفهای میان اعضای کانون برپا خواهد شد.
آثار ارسالی به این رویداد در ۲ بخش مستقل «تألیف» و «اقتباس» پذیرفته می شوند. همچنین بخشی ویژه با عنوان «مسائل روز جامعه (سیاووشان)» در این دوره طراحی شده است تا با تمرکز بر موضوعات و دغدغههای اجتماعی، زمینه تقویت نگاه مسئلهمحور و ایجاد پیوند میان نوشتار نمایشی و واقعیتهای معاصر جامعه را فراهم سازد.
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