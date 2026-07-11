واگذاری اختیار معرفی متقاضیان وام صندوق اعتباری هنر به خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در راستای تحقق عدالت، شفافیت و بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای تخصصی، برای نخستینبار روند معرفی اعضای واجد شرایط دریافت تسهیلات صندوق اعتباری هنر، با مصوبه هیئتمدیره خانه تئاتر و به پیشنهاد مدیرعامل، به هیئتمدیرههای انجمنهای عضو واگذار شد.
بر اساس این تصمیم، بودجه اختصاصیافته از سوی صندوق اعتباری هنر برای معرفی متقاضیان وام، متناسب با تعداد اعضای هر یک از ۱۷ انجمن خانه تئاتر میان آنها توزیع شده است. از این پس، هیئتمدیره هر انجمن با توجه به سهمیه تخصیصیافته و بر اساس اولویتها و بررسیهای خود، افراد واجد شرایط را برای دریافت این تسهیلات معرفی میکند.
سقف این تسهیلات تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای هر متقاضی است و میزان اعتبار اختصاصیافته به هر انجمن، با توجه به تعداد اعضای آن انجمن، متفاوت است.
خانه تئاتر امیدوار است اجرای این شیوه، ضمن افزایش مشارکت انجمنهای تخصصی در تصمیمگیری، موجب توزیع عادلانهتر امکانات و پاسخگویی بهتر به نیازهای اعضای خانواده بزرگ تئاتر کشور شود.
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