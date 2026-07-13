به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی عصر دوشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری یادواره سرداران و شهدای شهرستان دیر، تبیین اندیشه‌های شهدا را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: برنامه‌هایی که در حوزه شهدا اجرا می‌شوند باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای نسل جوان کاملاً ملموس، پرمحتوا و دارای جاذبه باشند تا بتوانند تأثیرگذاری عمیق فرهنگی ایجاد کنند.

فرماندار دیّر با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به مراسمات افزود: هدف ما در برنامه‌های مرتبط با شهدا نباید صرفاً برانگیختن احساسات و اشک مردم باشد؛ بلکه باید شجاعت‌ها، ایثارگری‌ها و واقعیت‌های دفاع مقدس را به درستی روایت کنیم. در این میان، اصحاب قلم وظیفه سنگینی بر عهده دارند تا ابعادی از زندگی شهدا و وقایع جنگ را که کمتر در رسانه‌ها بازگو شده، به رشته تحریر درآورند.

وی سال تحصیلی جدید پیش رو را فرصتی طلایی برای فعالیت‌های فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: در کنار آموزش، باید فصل جدیدی از فعالیت‌های پرورشی با محوریت تبیین اندیشه‌های امام شهید و معرفی شهدای مدرسه میناب و فرماندهان شهید آغاز شود.

وی بر لزوم حضور جانبازان در مدارس و همچنین دیدار دانش‌آموزان با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان به عنوان راهکاری برای آشنایی چهره‌به‌چهره نسل جدید با ایثارگران تأکید کرد.

سجادی خاطرنشان کرد: طرح سرکشی مستمر از خانواده شهدا همچنان در دستور کار جدی مسئولان شهرستان قرار دارد.

گفتنی است در پایان این نشست، فرماندار دیّر به مناسبت روز قلم، از تلاش‌های دو تن از فعالان عرصه قلم شهرستان تجلیل کرد.