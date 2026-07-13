به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور شامگاه دوشنبه با اشاره به تشدید گشت‌ها و پایش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت استان، به رسانه‌ها اظهار داشت: در جریان عملیات‌های نظارتی، چند گروه متخلف زیست‌محیطی در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد و شهرستان‌های خرم‌آباد و پلدختر شناسایی، دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

کشف سلاح شکاری و لاشه سه رأس گراز وحشی

وی با بیان اینکه برخورد با شکارچیان و صیادان غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد، افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد موفق شدند یک متخلف زیست‌محیطی را دستگیر کنند که از وی لاشه سه رأس گراز وحشی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری گلوله‌زنی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: همچنین در جریان گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل و محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، یک شکارچی غیرمجاز دیگر شناسایی و دستگیر شد که از وی نیز یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

دستگیری زنده‌گیران پرندگان در پلدختر

فرمان‌پور با اشاره به برخورد با متخلفان حوزه زنده‌گیری پرندگان، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر نیز موفق شدند یک گروه متخلف را که اقدام به زنده‌گیری پرندگان وحشی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات، تعدادی پرنده سهره طلایی به همراه ادوات و تجهیزات مورد استفاده برای زنده‌گیری پرندگان کشف و ضبط شد.

پرونده متخلفان به دستگاه قضایی ارسال شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه برای تمامی متخلفان دستگیر شده پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه شکار، صید و تخریب محیط زیست با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان با اجرای برنامه‌های منظم گشت و کنترل، به صورت شبانه‌روزی بر مناطق تحت مدیریت نظارت دارد و مطابق قوانین با متخلفان زیست‌محیطی برخورد خواهد کرد.

درخواست همکاری شهروندان برای حفاظت از طبیعت

فرمان‌پور در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، از شهروندان، طبیعت‌دوستان و دوستداران حیات‌وحش خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز یا تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.