به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی عصر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام سجاد نجفوند دریکوندی که در قالب چهارمین دوره طرح ملی «یاد یار» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار داشت: شهیدان استان لرستان در دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف دفاع از کشور، مصداق واقعی جانفدایان ایران اسلامی بودند و با ایثار و ازخودگذشتگی خود، از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.
شهدا؛ الگوی دینداری و اخلاقمداری
وی با بیان اینکه مهمترین میراث شهدا برای جامعه، پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاق اسلامی است، افزود: اگر بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود، باید سبک زندگی، اخلاق، رفتار و منش شهدا به نسل جوان معرفی و تبیین شود.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: آنچه از سخنان پدر بزرگوار شهید سجاد نجفوند برداشت میشود، این است که این شهید والامقام جوانی خوشاخلاق، مردمدار، مهربان با پدر و مادر و خدمتگزار دین، قرآن و اهلبیت (ع) بود و همین ویژگیها او را به جایگاه رفیع شهادت رساند.
شهدا زندهاند و نزد پروردگار روزی میخورند
غلامی با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، اظهار کرد: قرآن کریم به صراحت بیان میکند که شهدا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند و همین حقیقت، جایگاه والای آنان را در فرهنگ اسلامی نشان میدهد.
ولایتپذیری؛ شاخصه برجسته شهید سجاد نجفوند
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید سجاد نجفوند دریکوندی، گفت: این شهید والامقام در مسیر تبعیت از ولایت فقیه، پاسداری از ارزشهای اسلامی و دفاع از حریم دین و حجاب، لحظهای تردید نکرد و در اوج جوانی، همه آرزوهای خود را فدای اسلام، قرآن و آرمانهای انقلاب اسلامی کرد.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تبیین سبک زندگی آنان، یکی از مهمترین راهکارهای تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان است و همه دستگاههای فرهنگی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
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