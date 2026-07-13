لزوم ارتقای کیفیت روکش آسفالت محور پل هرو - بیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان روز دوشنبه در جریان این بازدیدها، روند اجرای پروژههای روکش آسفالت، احداث سولههای نگهداری ماشینآلات، انبارهای شن و نمک و تعمیر راهدارخانههای بینراهی را مورد ارزیابی قرار داد.
تأکید بر ارتقای کیفیت روکش آسفالت محور پل هرو - بیرانشهر
در نخستین بازدید، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری از روند اجرای پروژه روکش آسفالت حفاظتی محور فرعی پل هرو - بیرانشهر در شهرستان خرمآباد بازدید کرد.
بیرانوند در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این محور در تسهیل تردد کاربران جادهای، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات و بهرهبرداری بهموقع از پروژه تأکید کرد.
معاون فنی راهداری لرستان همچنین با ابلاغ دستورات لازم به پیمانکار پروژه، رعایت دقیق استانداردهای فنی، ارتقای کیفیت اجرای روکش آسفالت حفاظتی و رعایت کامل نکات ایمنی در حین عملیات اجرایی را از مهمترین الزامات اجرای این طرح عنوان کرد.
بررسی روند احداث سولههای ماشینآلات و انبار شن و نمک
در ادامه این بازدیدها، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری لرستان به همراه رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحها، از پروژههای احداث سوله ماشینآلات، انبار شن و نمک و همچنین تعمیر و بازسازی راهدارخانههای بینراهی هیراب در شهرستان بروجرد و رازان در شهرستان دورود بازدید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها، روند فعالیت پیمانکاران و اقدامات انجامشده برای بازسازی و آمادهسازی این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
تسریع در تکمیل پروژهها برای آمادگی فصل سرما
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با تأکید بر اهمیت تجهیز و آمادهسازی راهدارخانهها، خواستار تسریع در اجرای عملیات ساختمانی، تکمیل سولههای نگهداری ماشینآلات و انبارهای شن و نمک شد.
وی همچنین بر انجام سریع عملیات آواربرداری و آمادهسازی محوطهها با همکاری ادارهکل ماشینآلات و ادارات راهداری شهرستانهای بروجرد و دورود تأکید کرد تا زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای، در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
معاون فنی راهداری لرستان خاطرنشان کرد که نظارت مستمر بر روند اجرای پروژههای عمرانی، ارتقای کیفیت راهها و تقویت زیرساختهای راهداری از اولویتهای این ادارهکل در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود خدماترسانی به مردم است.
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