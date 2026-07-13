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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۰

پایگاه های آمریکا و شناورهای متخاصم هدف حملات ارتش

پایگاه های آمریکا و شناورهای متخاصم هدف حملات ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادامه تجاوزات مکرر استکبار جهانی، مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در کویت و شناور متخاصم دشمن را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شرارت‌ها و تجاوزات مکرر آمریکا علیه کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعتی قبل، سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادهای انهدامی خود، قرار داد.

همچنین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات موشکی به برخی مراکز نظامی، با شلیک موشک های کروز، شناور متخاصم دشمن آمریکایی را هدف قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دشمنان نابخرد، با تاکید بر اینکه از پایمردی، اتحاد و یکپارچگی ملت بزرگ ایران در ادامه راه امام شهیدان و دفاع از حقانیت این سرزمین الهی عبرت بگیرند، افزود: ضربات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن عهدشکن، طراحی و با قدرت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6887239

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
      پاسخ
      درود به ارتش قهرمان کشورمون ایران.مابه شماافتخارمیکنیم.اون روزهای اول جنگ که جنگنده های کشورمادراسمون پروازمیکردندوصداشونومیشنیدیم احساس غروروافتخارمیکردیم.خیالمون راحت میشدومیرفتیم دنبال زندگیمون.ببخشید.که شما جانفشانی میکنیدومامیریم دنبال زندگیمون.شرمنده شماییم.براتون همیشه دعامیکنم.شماهاباعث شدیدکه دل مردم قرص باشه.ای کاش میشد برای همه شماچای درست کنم.لباسهای شمارابشویم.فقط بلدم دعاتون کنم.من کجاوشماکجا..خداحفظتون کنه.انشالله روسیاهی وشکست وخفت نصیب امریکاواسراییل بشه.وگورشونوگم کنندوبرن.

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