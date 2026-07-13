https://mehrnews.com/x3cywf ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6887255 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ بیعت مردم خنداب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و مقاومت خنداب- در این ویدئو بیعت مردم خنداب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6887255 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۳۴ شب حماسه غرورآفرین مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه برچسبها خنداب تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما