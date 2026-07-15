حجتالاسلام مصطفی فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات و استمرار آن در بیش از ۱۳۰ شب، نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانها و ارزشهای دینی است و این مردم با عمل خود نشان دادهاند که خواهان سربلندی و عزت هستند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: پس از انقلاب، دو ابرقدرت شرق و غرب در آن زمان با وجود اختلافات فراوان، در یک موضوع اشتراک نظر داشتند و آن مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود، اما تلاشهای آنان برای از بین بردن این نظام به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: دشمنان پس از ناکامی در اقدامات مختلف، از ترور مسئولان و شخصیتهای نظام گرفته تا تحمیل جنگ هشتساله، حمایت گسترده از رژیم صدام، ایجاد گروههای تروریستی مانند داعش و اعمال شدیدترین تحریمها، نتوانستند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند.
حجتالاسلام فرخی با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهدیدها گفت: دشمنان تصور میکردند با فشار اقتصادی و ایجاد مشکلات معیشتی میتوانند مردم را از نظام جدا کنند، اما مردم ایران با شناخت دشمن و حفظ بصیرت، نقشههای آنان را خنثی کردند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت افزود: اکنون دشمنان بیش از گذشته به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم هستند، بنابراین باید مراقب باشیم اختلافات باعث آسیب به انسجام جامعه نشود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با اشاره به وظایف مسئولان در شرایط کنونی گفت: مسئولان باید مراقب بازار، قیمتها و سوءاستفاده افراد سودجو باشند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی بیش از شرایط جنگی بر مردم تحمیل شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور مردم در عرصههای فرهنگی بیان کرد: جنگ نرم و فرهنگی دشمن نیازمند دفاع نرم است و همه مردم میتوانند در این عرصه نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام فرخی گفت: دشمن در عرصه فرهنگی به دنبال تغییر ارزشها و آسیب زدن به بنیان خانواده است و لازم است جامعه با آگاهی و آموزش در برابر این تهدیدها ایستادگی کند.
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