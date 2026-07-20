تاج آبادی: اقتدار ایران دستاورد مکتب جهاد و اخلاص رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا تاج آبادی ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت رهبر شهید ایران در جهاد دانشگاهی استان مرکزی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه پایانی سوره مبارکه مریم وعده داده است که مؤمنانِ دارای عمل صالح، مشمول محبت و عنایت الهی قرار می‌گیرند.

وی افزود: تشییع باشکوه و ۴۳ میلیونی رهبر شهید و بدرقه کم‌نظیر مردم، جلوه‌ای روشن از تحقق این وعده الهی و مصداق عینی محبت و آبرویی است که خداوند به بندگان صالح خود عطا می‌کند.

وی تصریح کرد: سوره مبارکه مریم، جلوه‌ای از دفاع و حمایت الهی از حضرت مریم(س) و رفع تهمت‌های ناروا علیه آن حضرت است که نشانه‌ای روشن از عنایت خداوند به بندگان پاک و مظلوم خواهد بود.

حجت‌الاسلام تاج آبادی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در طول دوران مبارزه و مسئولیت، با هجمه‌ها و مظلومیت‌های فراوانی مواجه بود اما با صبر، استقامت و اخلاص مسیر خدمت را ادامه داد و خداوند عزت و محبت او را در دل‌های مردم قرار داد.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: هرگاه خداوند اراده کند به بنده‌ای عزت ببخشد، از فضل و عنایت خود به او آبرو می‌دهد چنان‌که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند آبروی حقیقی انسان‌ها عطیه‌ای الهی است.

وی با استناد به آیه ۱۶۵ سوره مبارکه بقره، ایمان را برخاسته از عشق حقیقی به خدا دانست و افزود: خداوند در این آیه، ایمان حقیقی را در محبت خالص به ذات الهی معرفی می‌کند و مؤمنان واقعی را کسانی می‌داند که بیشترین عشق و دلبستگی را به خداوند دارند.

حجت‌الاسلام تاج آبادی بیان کرد: عمل صالح زمانی ارزشمند است که با اخلاص و تنها برای رضای خداوند انجام شود همان‌گونه که قرآن کریم بر خلوص نیت در عمل تأکید دارد.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید نمونه‌ای کامل از ایمان، عشق به خدا، عمل صالح و اخلاص بودند گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی، حاصل سال‌ها مجاهدت و اخلاص رهبر شهید است و ملت باید قدردان ۳۷ سال زعامت و هدایت ایشان در مسیر عزت و پیشرفت کشور باشد.

حجت‌الاسلام تاج آبادی تصریح کرد: رهبر شهید، پرورش‌یافته مکتب حضرت امام خمینی(ره) بود و رهبر معظم انقلاب نیز در همان مکتب الهی تربیت یافته و ادامه‌دهنده همان مسیر عزت و آرمان‌هاست.

وی افزود: مدیریت هوشمندانه و حکیمانه ایشان در مواجهه با بحران‌های اخیر، مورد توجه و تحسین بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران قرار گرفته و امید است ملت ایران در سایه این رهبری، مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه دهد.