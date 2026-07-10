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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

ربانی: ایستادگی ملت در برابر توطئه‌ها محوریت پیوند با ولایت فقیه است

ربانی: ایستادگی ملت در برابر توطئه‌ها محوریت پیوند با ولایت فقیه است

محلات- امام جمعه محلات گفت: پیوند عمیق و عاطفی ملت با ولایت فقیه، اصلی‌ترین سپر دفاعی در برابر جنگ‌های فرهنگی و توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجدالقائم، ضمن توصیه به رعایت تقوا و یادآوری آموزه‌های امام سجاد(ع) درباره دوری از دلبستگی‌های دنیوی، بر ضرورت بازگشت به ارزش‌های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد(ع)، گفت: اساس آموزه‌های آن حضرت بر تقوا و توجه به بازگشت به سوی خداوند استوار است که باید در تمامی عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه محلات با اشاره به سالروز حمله رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، افزود: جریان‌هایی همچون استعمار انگلیس و فرقه ضاله در واقعه کشف حجاب رضاخانی نقش داشتند و امروزه نیز دشمنان با تکیه بر ابزارهای نوین فرهنگی، در پی تضعیف حیا و عفاف در جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر جایگاه دوگانه حجاب، تصریح کرد: حجاب از منظر امام خمینی(ره) علاوه بر «حرام شرعی»، دارای «حرام سیاسی» نیز است به این معنا که بی‌حجابی می‌تواند ابزاری برای یاری دشمن در رسیدن به اهدافش و تضعیف هویت ملی، دینی و فرهنگی جامعه باشد.

وی همچنین با تقدیر از حضور پرشور زنان محجبه در عرصه‌های اجتماعی، این حضور را مایه افتخار و نشانه‌ای از پایبندی به ارزش‌ها دانست.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم در تشییع پیکر امام شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در ایران و عراق، محاسبات دشمنان را برهم زد و پیام روشنی به جهان مخابره کرد که ملت ایران در برابر تهدید، تحریم و جنگ ترکیبی عقب‌نشینی نمی‌کند و پیوند میان مردم و ولایت فقیه، پیوندی عمیق و ناگسستنی است.

وی، مطالبه خونخواهی امام شهید را بر اساس منطق قرآن و برای ایجاد بازدارندگی در برابر ظلم دانست و تأکید کرد: این مطالبه یک حق شرعی، قانونی و انسانی است که مسئولان باید با جدیت آن را پیگیری کنند.

امام جمعه محلات با انتقاد از نقض مکرر تعهدات از سوی آمریکا، تاکید کرد: در شرایطی که تفاهم‌نامه‌ها بارها توسط طرف مقابل نقض می‌شود، ادامه دیپلماسی بدون نتیجه و صرفاً بر پایه مذاکرات بی‌ثمر، منطقی نیست و مسئولان باید در کنار پیگیری حق خون، نسبت به اتخاذ مواضع قاطع در برابر نقض تعهدات اقدام کنند.

کد مطلب 6883981

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