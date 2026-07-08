  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰

سردار بارانی: حفظ وحدت ملی راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است

سردار بارانی: حفظ وحدت ملی راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است

خمین- عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: وحدت ملی، بصیرت عمومی و اعتماد به مسیر انقلاب، مهم‌ترین راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی بارانی شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت قائد شهید امت در خمین اظهار کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد اتحاد و همدلی، راه غلبه بر دشمنان است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت ده‌ها اندیشکده و طراحی عملیات روانی، به دنبال تضعیف روحیه ملی، ایجاد تردید و خدشه به اعتماد عمومی است.

سردار بارانی تصریح کرد: ملت ایران باید با اعتماد به مسیر انقلاب، رهنمودهای رهبری و هوشیاری در برابر جریان‌های معاند، توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

وی ادامه داد: ملاک قضاوت مسئولان، پایبندی آنان به مسیر ولایت و ارزش‌های نظام اسلامی است و باید در برابر دسیسه‌های دشمن با بصیرت و هوشیاری عمل کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) تاکید کرد: دشمنان با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و انقلابی، به دنبال ضربه زدن به نظام بودند اما این مکتب پویا، همواره نسل‌های جدیدی از مدیران و فرماندهان مؤمن و کارآمد را پرورش داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان، وحدت و پشتیبانی مردم، در برابر نظام سلطه ایستاده است و تحقق وعده‌های الهی در این مسیر نزدیک خواهد بود.

سردار بارانی بیان کرد: دشمن پس از شکست در عرصه‌های مختلف، به دنبال اختلاف‌افکنی داخلی است و هوشیاری مردم ضرورت دارد.

وی گفت: مقابله با توطئه‌های دشمن نیازمند تقویت وحدت، افزایش بصیرت عمومی و حرکت در مسیر رهنمودهای ولایت فقیه در همه بخش‌های جامعه است.

کد مطلب 6882932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها