سردار بارانی: حفظ وحدت ملی راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی بارانی شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت قائد شهید امت در خمین اظهار کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد اتحاد و همدلی، راه غلبه بر دشمنان است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت ده‌ها اندیشکده و طراحی عملیات روانی، به دنبال تضعیف روحیه ملی، ایجاد تردید و خدشه به اعتماد عمومی است.

سردار بارانی تصریح کرد: ملت ایران باید با اعتماد به مسیر انقلاب، رهنمودهای رهبری و هوشیاری در برابر جریان‌های معاند، توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

وی ادامه داد: ملاک قضاوت مسئولان، پایبندی آنان به مسیر ولایت و ارزش‌های نظام اسلامی است و باید در برابر دسیسه‌های دشمن با بصیرت و هوشیاری عمل کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) تاکید کرد: دشمنان با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و انقلابی، به دنبال ضربه زدن به نظام بودند اما این مکتب پویا، همواره نسل‌های جدیدی از مدیران و فرماندهان مؤمن و کارآمد را پرورش داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان، وحدت و پشتیبانی مردم، در برابر نظام سلطه ایستاده است و تحقق وعده‌های الهی در این مسیر نزدیک خواهد بود.

سردار بارانی بیان کرد: دشمن پس از شکست در عرصه‌های مختلف، به دنبال اختلاف‌افکنی داخلی است و هوشیاری مردم ضرورت دارد.

وی گفت: مقابله با توطئه‌های دشمن نیازمند تقویت وحدت، افزایش بصیرت عمومی و حرکت در مسیر رهنمودهای ولایت فقیه در همه بخش‌های جامعه است.