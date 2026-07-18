به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق افراخته شامگاه شنبه در اجتماع ۱۴۰ شهرستان محلات با بیان اینکه اسلام در حوزه زن، خانواده و سبک زندگی دارای منطق و اندیشه‌ای مستقل است، اظهار کرد: اسلام خانواده را محور اصلی جامعه می‌داند و بر همین اساس نیز دشمنان برای نفوذ و سلطه، بنیان خانواده را هدف قرار داده‌اند.

وی با اشاره به تأکیدات امامین انقلاب درباره شناخت مبانی فکری اسلام، افزود: اسلام در برابر اندیشه‌های غربی در حوزه انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، سخن و استدلال دارد و نباید تنها در موضع دفاع قرار گرفت، بلکه لازم است مبانی اسلامی با قدرت تبیین شود، در این راستا رهبر شهید بارها جوانان را به مطالعه توصیه کردند.

استاد حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با بیان اینکه اندیشه‌های صهیونیستی و غربی بر تضعیف خانواده متمرکز شده‌اند، تصریح کرد: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که استحکام خانواده، مهم‌ترین عامل پایداری جامعه اسلامی است و از این رو تلاش می‌کنند جایگاه پدر، مادر و روابط خانوادگی را کمرنگ کنند.

حجت الاسلام افراخته با تأکید بر جایگاه والای زن در اسلام ادامه داد: در نگاه دینی، زن محور آرامش، ستون خانواده و دارای کرامت الهی است و اگر این جایگاه آسیب ببیند، خانواده و در ادامه جامعه دچار آسیب خواهد شد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در تکریم حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: رفتار پیامبر(ص) با حضرت زهرا(س) نشان‌دهنده اوج احترام اسلام به شخصیت زن است و این نگاه با برخی دیدگاه‌های مطرح در اندیشه‌های غربی تفاوت بنیادین دارد.

استاد حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با انتقاد از الگوهای فرهنگی غرب اظهار کرد: برخی جریان‌های غربی، کرامت زن را در تشابه با مرد و کنار گذاشتن ویژگی‌های زنانه تعریف می‌کنند، در حالی که اسلام برای زن هویت، شخصیت و جایگاه مستقلی قائل است.

حجت الاسلام افراخته با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تنها یک مسئله فردی نیست، افزود: حجاب و عفاف دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و بی‌تفاوتی نسبت به هنجارشکنی‌های علنی، زمینه تغییر تدریجی ارزش‌های جامعه و گرایش به فرهنگ بیگانه را فراهم می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره امر به معروف و نهی از منکر،بیان کرد: رواج منکرات و ترک نهی از منکر، جامعه را به سمت استحاله فرهنگی سوق می‌دهد و زمینه نفوذ جریان‌های غرب‌گرا را فراهم می‌سازد.

استاد حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی گفت: لازم است تا مسئولان و مردم با تقویت فرهنگ حیا، عفاف، غیرت دینی و استحکام خانواده، در برابر جنگ فرهنگی دشمنان ایستادگی کنند.