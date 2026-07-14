سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد کشاورزی در کردستان، با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، با اشاره به شرایط اقلیمی و تنوع زیستی استان، اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در تولید گیاهان دارویی برخوردار است و مراتع منطقه سارال نیز از مهم‌ترین ذخایر طبیعی کشور در این حوزه به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته باشد.

عبور از خام‌فروشی اولویت توسعه گیاهان دارویی

وی با تأکید بر لزوم تغییر الگوی تولید، افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی باید از مرحله تولید سنتی عبور کرده و به سمت تولید صنعتی، فرآوری، بسته‌بندی و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند تا علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه حضور محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی نیز فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، بهره‌گیری از توان علمی مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از الزامات تحقق این هدف عنوان کرد و گفت: انتقال یافته‌های علمی به مزارع، استانداردسازی فرآیند تولید و ارتقای کیفیت محصولات، زمینه رقابت‌پذیری گیاهان دارویی استان را در بازارهای هدف فراهم خواهد کرد.

توسعه پایدار با حفظ منابع طبیعی

نقشبندی توسعه کشت گیاهان دارویی را راهکاری برای استفاده بهینه از اراضی کم‌بازده و حفاظت از منابع طبیعی دانست و بیان کرد: این محصولات به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به بسیاری از محصولات زراعی، می‌توانند نقش مهمی در مدیریت مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی داشته باشند.

وی افزود: حمایت از فعالان این حوزه، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین نهاده‌های تخصصی و تقویت زنجیره تولید از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه این بخش دنبال می‌شود.

ایجاد زنجیره ارزش با مشارکت بخش خصوصی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی را مستلزم مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: ایجاد واحدهای فرآوری، توسعه صنایع تبدیلی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ترویجی در مناطق مستعد، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی شده برای تبدیل ظرفیت‌های طبیعی استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار است.