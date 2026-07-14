توسعه کشت گیاهان دارویی در ۱۱ هزار هکتار از اراضی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان همدان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: یکی از مزیتهای نسبی گیاهان دارویی، بازدهی مطلوب و توجیه اقتصادی مناسب آنها در سطوح و اراضی خُرد است که میتواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشاورزی استان عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه کشت گیاهان دارویی الگوی جدیدی برای مدیریت اراضی کوچکمقیاس ارائه داده است، افزود: برخلاف کشاورزی صنعتی که در اراضی وسیع معمولاً منجر به کاهش نیاز به نیروی کار میشود، ماهیت «کارپذیر بودن» کشت گیاهان دارویی باعث شده تا این بخش، نقش موثری در پایداری اشتغال در جوامع روستایی ایفا و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر مهاجرتهای ناخواسته به مناطق شهری عمل کند.
معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به تشریح برنامههای تحولی این سازمان در ۲ سال اخیر پرداخت و گفت: در یک ابتکار عملیاتی، طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی استان کلید خورده است؛ در این الگوی کشت، محصولاتی نظیر خاکشیر، زیره و سیاهدانه در تناوب با کشتهای دیم مانند گندم قرار گرفتند.
فروزانفر با تبیین جزئیات این روش تصریح کرد: در سیستمهای سنتی اراضی دیم، کشاورزان معمولاً زمین را پس از یک سال کشت گندم، به صورت آیش رها میکردند؛ راهبرد ما بهرهوری از این فرصت آیش و جایگزینی آن با کشت گیاهان دارویی کمآببر است؛ رویکردی که در ۲ سال گذشته اجرایی شده و با وجود تفاوت در عملکرد در نقاط مختلف استان، در بسیاری از مناطق نتایج نویدبخش و موفقی به همراه داشته است.
وی در پایان با اشاره به چالش خامفروشی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش سطح زیر کشت یک گام رو به جلو به شمار میرود اما هدف نهایی ما تحقق ارزش افزوده در استان است و با توجه به تولید محصولات شاخصی مانند رازیانه و زعفران در استان همدان باید با ورود دستگاههای متولی و سرمایهگذاران، زنجیره فرآوری و بستهبندی این محصولات تکمیل شود تا استان از چرخه خامفروشی خارج شده و سود واقعی حاصل از فرآوری این گنجینههای طبیعی نصیب تولیدکنندگان و اقتصاد منطقه شود.
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