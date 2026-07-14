به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، با این حال، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گلوکوزامین می‌تواند پیشرفت زوال عقل را تسریع کند و حتی مرگ و میر را در افراد مبتلا به زوال عقل افزایش دهد.

یکی از مکمل‌های محبوب برای آرتروز، سولفات گلوکوزامین است که افراد برای کاهش درد و سفتی مصرف می‌کنند.

اکنون، یک مطالعه جدید نشان داده است که گلوکزامین ممکن است با تقویت فرآیندی در مغز که در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر بیش فعال است، پیشرفت زوال عقل و مرگ و میر را تسریع کند.

این مطالعه نشان می‌دهد که گلوکزامین ممکن است هایپرگلیکوزیلاسیون را افزایش دهد- فرآیندی که عملکرد سلول‌های عصبی در مغز را مختل می‌کند.

در این مطالعه، محققان نمونه‌هایی از بافت مغز انسان پس از مرگ، از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و افراد بدون آن را تجزیه و تحلیل کردند.

آنها دریافتند که مغز افراد مبتلا به بیماری آلزایمر الگویی از افزایش سنتز گلیکان‌ها- مولکول‌های کربوهیدراتی که به پروتئین‌ها متصل می‌شوند و عملکرد آنها را تغییر می‌دهند- نشان می‌دهد. هرچه مرحله آلزایمر دیرتر باشد، تولید گلیکان‌ها بیشتر است.

محققان آزمایش‌هایی را روی موش‌هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده بودند تا دو شکل مختلف بیماری آلزایمر را ایجاد کنند، انجام دادند.

آنها الگوهای مشابهی از هایپرگلیکوزیلاسیون را با الگوهای مشاهده شده در مغز انسان یافتند، که بیشترین هایپرگلیکوزیلاسیون در نواحی مرتبط با حافظه، پردازش شناختی و التهاب عصبی بود، نواحی که بیشترین تخریب عصبی را در بیماری آلزایمر نشان می‌دهند.

گلوکوزامین می‌تواند به راحتی از سد خونی مغزی عبور کند و در گلیکان‌های مغز گنجانده شود، بنابراین محققان در موش‌ها آزمایش کردند که آیا گلوکوزامین سرعت تخریب سلول‌های عصبی را افزایش می‌دهد یا خیر.

در این مطالعه، محققان دریافتند که به نظر می‌رسد گلوکزامین فعالیت یک فرآیند بیولوژیکی را افزایش می‌دهد که ممکن است در بیماری آلزایمر نقش داشته باشد و با بدتر شدن نتایج حافظه در مدل‌های حیوانی مرتبط بوده است.

محققان اظهار داشتند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است و نتایج نباید به عنوان توصیه‌ای برای شروع یا قطع مصرف گلوکزامین یا هر مکمل دیگری بدون مشورت اولیه با ارائه دهنده خدمات درمانی تفسیر شود.

از آنجایی که گلوکوزامین یک مکمل بسیار پرکاربرد است، محققان خواستار تحقیقات بیشتر برای تأیید یافته‌های خود هستند.