به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با «عباس علی آبادی» وزیر نیرو که در محل وزارت صمت برگزار شد، دو طرف با هدف حمایت از تولید، پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و مدیریت بهینه تأمین انرژی، درباره راهکارهای کاهش محدودیت‌های برق صنایع به توافق رسیدند.

بر اساس اعلام وزارت صمت، در این دیدار مقرر شد برنامه محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، روند تولید در واحدهای صنعتی با اختلال کمتری ادامه یابد.

همچنین بر اجرای توافقات پیشین درباره تأمین برق شش کارخانه فولادی که تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید شد و وزارت نیرو متعهد شد در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسبت به تأمین برق این واحدهای تولیدی اقدام کند.

در این نشست، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت حفظ استمرار تولید در بخش صنعت، خواستار ایفای تعهدات وزارت نیرو در تأمین برق صنایع شد و تأکید کرد که تأمین انرژی پایدار برای واحدهای تولیدی، پیش‌شرط حفظ اشتغال، افزایش تولید و تأمین نیازهای داخلی کشور است.

بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد وزارت نیرو با اولویت‌بخشی به تأمین برق صنایع و پاسخگویی به نیاز داخلی، از صادرات برق در شرایطی که موجب کاهش تأمین برق بخش تولید شود، خودداری کند تا فعالیت صنایع کشور بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت ادامه یابد.

وزرای صمت و نیرو در پایان این نشست بر استمرار هماهنگی‌های مشترک، اجرای دقیق مصوبات و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع موانع تولید و تقویت بخش صنعت کشور تأکید کردند.