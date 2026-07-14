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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

خنثی شدن یک عملیات تروریستی گسترده علیه مسکو

خنثی شدن یک عملیات تروریستی گسترده علیه مسکو

سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی شدن یک عملیات تروریستی علیه مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد، موفق شده یک حمله تروریستی که توسط سازمان اطلاعات اوکراین علیه یک تأسیسات راهبردی واقع در یک منطقه مسکونی در مسکو برنامه‌ریزی شده بود را خنثی کند.

بر اساس این گزارش، قرار بود عملیات تروریستی مذکور با استفاده از پهپادهایی که به روسیه قاچاق شده بودند، انجام شود. عملیات ویژه نیروهای امنیتی روسیه برای خنثی کردن حمله تروریستی مذکور پس از دریافت اطلاعات در مورد یک محموله سلاح ارسال شده از اسلواکی، از طریق لهستان و بلاروس به مسکو آغاز شد. این محموله توسط اوکراین با کمک آژانس‌های اطلاعاتی اروپا سازماندهی شده بود.

در این محموله ۳۵ پهپاد FPV مجهز به سیستم‌های کنترل مقاوم در برابر جنگ الکترونیک ساخت کانادا پنهان شده بود. کلاهک‌های این پهپادها حاوی مواد منفجره بودند. یک شهروند روس نیز در ازای دریافت پول به اجرای این عملیات تروریستی کمک می کرد.

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کد مطلب 6887455

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