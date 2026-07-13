کرملین: ائتلاف مشتاقان خواهان صلح نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمامی جوانب مربوط به عملیات نظامی ویژه مورد توجه پوتین است. او تمام اطلاعات را دریافت و تصمیمات مناسب را اتخاذ می‌کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: ائتلاف مشتاقان ائتلافی متشکل از جنگ‌ افروزان و گروهی از کشورهاست که خواهان صلح نیستند. نشست این ائتلاف را به دقت زیر نظر خواهیم داشت؛ این ها کشورهایی هستند که علیه روسیه اقدامات خصمانه انجام می‌دهند. آنها به اشتباه فکر می کنند که می‌ توان به روسیه شکست راهبردی تحمیل کرد.

دیمیتری پسکوف سپس درباره استفاده از حریم هوایی کشورهای حوزه بالتیک توسط پهپادهای اوکراینی گفت: روسیه منابع تهدیدها را از نزدیک زیر نظر دارد. مسکو قصد ندارد استفاده پهپادهای اوکراینی از حریم هوایی کشورهای بالتیک را اثبات کند.

ائتلاف مشتاقان شامل گروهی از کشورهای اروپایی و متحدان شان به سرکردگی انگلیس و فرانسه است که مدعی اند هدفشان تقویت امنیت و پدافند هوایی اوکراین و برنامه‌ریزی برای اعزام نیروهای حافظ صلح چند ملیتی به خاک کی یف پس از دستیابی به توافق آتش‌بس است.