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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۷

ساقط شدن ۴۸۳۰ پهپاد اوکراینی با آتش پدافند روسیه

ساقط شدن ۴۸۳۰ پهپاد اوکراینی با آتش پدافند روسیه

خبرگزاری نووستی روسیه به ساقط شدن بیش از چهار هزار و ۸۳۰ پهپاد اوکراینی توسط آتش پدافند این کشور طی روزهای گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل نووستی، اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه حاکی از آن است که نیروهای این کشور طی هفته گذشته دست کم چهار هزار و ۸۳۰ پهپاد اوکراینی را ساقط کرده اند.

بر اساس این گزارش بیشترین تعداد پهپادهای اوکراینی ساقط شده ۹۰۳ و ۸۲۱ عدد طی روزهای ۸ و ۱۰ ژوئیه بوده است.

روز گذشته نیز روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد که پدافند هوایی اوکراین در پایتخت این کشور در رهگیری موشک‌های بالستیک روسی و پهپادهای مافوق صوت جدید شکست خورد.

بر اساس این گزارش، در جریان حمله‌ای که به مستحکم‌ترین شهر اوکراین یعنی کی یف انجام شد، پدافند هوایی نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک روسی را رهگیری کند.

کد مطلب 6886391

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