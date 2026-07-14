۹۳۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رشنوادی صبح سه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان در محل استانداری ایلام با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال، اظهار داشت: تاکنون ۹۳۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان پرداخت شده است و همچنین تعهد ایجاد ۱۳۰۰ شغل جدید در دستور کار قرار دارد که پس از راهاندازی، توسط اداره کار مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نقش بانکها در پرداخت تسهیلات و رونق اشتغال بسیار مهم و کلیدی است، افزود: بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲ درصد از اعتبارات اشتغالزایی دستگاههای اجرایی استان جذب شده است که با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ و اختلالات پیشآمده در سامانههای داخلی، این رقم قابل قبول است و امیدواریم با همت بیشتر بانکها، این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام تصریح کرد: سامانههای داخلی در دوران جنگ با اختلالاتی مواجه شدند که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، این مشکلات برطرف شده است و در حال حاضر فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری در حال انجام است.
رشنوادی همچنین به عملکرد حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، از ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به بانکهای استان، مبلغ ۹۳ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است و این نشان از همکاری قابلتقدیر بانکها در حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی دارد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر بانکها و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مؤثر بانکها در رشد اقتصادی استان، انتظار میرود با تسریع در پرداخت تسهیلات و جذب کامل اعتبارات، شاهد افزایش اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.
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