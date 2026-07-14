به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مغایرت قیمت‌های اعلامی مدیران خودرو با قیمت‌های ابلاغی این سازمان، تأکید کرد: در صورت عرضه محصولات با نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شرکت، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

شانیان گفت: قیمت‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل که مشمول دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت هستند، بر اساس ضوابط این دستورالعمل انجام می‌شود.

وی افزود: در این فرآیند، قیمت‌های پیشنهادی به همراه مدارک و مستندات از خودروسازان دریافت و پس از بررسی و انجام محاسبات بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت، قیمت‌های نهایی توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود، چنانچه مغایرتی میان اطلاعات ارائه‌شده و ضوابط موجود مشاهده شود، مدارک تکمیلی از شرکت یا سایر مراجع ذی‌ربط اخذ و پس از بررسی، قیمت‌های اصلاحی به شرکت ابلاغ خواهد شد.

شانیان با اشاره به پرونده شرکت مدیران خودرو گفت: قیمت‌های اصلاحی این شرکت نیز مطابق ضوابط و در زمان مقرر از سوی سازمان حمایت ابلاغ شده است، اما اطلاعیه اخیر این شرکت نشان می‌دهد که میان قیمت‌های اعلامی مدیران خودرو و قیمت‌های ابلاغی سازمان حمایت مغایرت وجود دارد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت تأکید کرد: در صورتی که شرکت مدیران خودرو محصولات خود را با قیمت‌های اعلام‌شده در اطلاعیه اخیر به فروش برساند، میزان تخلف بر اساس اطلاعات و ارقام موجود محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.