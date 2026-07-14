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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

تداوم بدون وقفه صادرات نفت ایران با وجود لغو معافیت‌های آمریکا

تداوم بدون وقفه صادرات نفت ایران با وجود لغو معافیت‌های آمریکا

وزارت نفت با تکیه بر ساختارهای بومی مقابله با تحریم‌ها، از تداوم بدون وقفه روند صادرات نفت کشور با وجود لغو معافیت‌های موقت آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به لغو معافیت ۶۰ روزه مرتبط با تحریم‌های نفتی از سوی ایالات متحده اظهار داشت: وزارت نفت سال‌هاست سازوکارهای لازم را برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا طراحی و حفظ کرده است و در شرایط جدید نیز صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد.

وی با انتقاد از عملکرد واشنگتن افزود: آمریکایی‌ها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و بند ۱۰ تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های ۶۰ روزه را نقض کردند؛ با این حال، ایران هرگز ساختارهای ضدتحریمی خود را در این مدت غیرفعال نکرده بود.

پاک‌نژاد در پایان تأکید کرد که با حفظ این زیرساخت‌ها، روند صادرات نفت کشور بدون هیچ‌گونه مشکلی و همسو با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6887467
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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