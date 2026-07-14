جسد نوجوان غرق شده از رودخانه «کشکان» بیرون کشیده شد

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر روز شنبه (روز گذشته) یک نوجوان به نام «آیدین صادقی» اهل و ساکن روستای «گل گل» در محدوده روستا در رودخانه «کشکان» غرق شد که از مدیریت بحران لرستان برای جستجوی جسد درخواست اعزام غواص شد.

وی افزود: با ورود غواصان از مرکز استان به محل حادثه، جسد نوجوان ساعت هشت صبح امروز (سه‌شنبه) توسط نیروهای مردمی کشف و از رودخانه بیرون کشیده شد.

فرماندار پل دختر با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده مغروق، از تلاش نیروهای مردمی، هلال‌احمر و غواصان قدردانی کرد.

عزیزی بر خطرات شنا در رودخانه «کشکان» تأکید و به اهالی روستاهای مسیر رودخانه «کشکان» توصیه کرد: باتوجه‌به گرم‌شدن هوا به‌منظور حفظ جان فرزندان خود مراقب باشند و از آب‌تنی و شناکردن در رودخانه کشکان به طور جد خودداری تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.