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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

جسد نوجوان غرق شده از رودخانه «کشکان» بیرون کشیده شد

جسد نوجوان غرق شده از رودخانه «کشکان» بیرون کشیده شد

پلدختر - فرماندار پل دختر گفت: جسد نوجوان ۱۶ساله که در رودخانه «کشکان» غرق شده بود توسط نیروهای مردمی، کشف و از آب بیرون کشیده شد.

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر روز شنبه (روز گذشته) یک نوجوان به نام «آیدین صادقی» اهل و ساکن روستای «گل گل» در محدوده روستا در رودخانه «کشکان» غرق شد که از مدیریت بحران لرستان برای جستجوی جسد درخواست اعزام غواص شد.

وی افزود: با ورود غواصان از مرکز استان به محل حادثه، جسد نوجوان ساعت هشت صبح امروز (سه‌شنبه) توسط نیروهای مردمی کشف و از رودخانه بیرون کشیده شد.

فرماندار پل دختر با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده مغروق، از تلاش نیروهای مردمی، هلال‌احمر و غواصان قدردانی کرد.

عزیزی بر خطرات شنا در رودخانه «کشکان» تأکید و به اهالی روستاهای مسیر رودخانه «کشکان» توصیه کرد: باتوجه‌به گرم‌شدن هوا به‌منظور حفظ جان فرزندان خود مراقب باشند و از آب‌تنی و شناکردن در رودخانه کشکان به طور جد خودداری تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

کد مطلب 6887478

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