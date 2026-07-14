بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت و یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی) با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد و جمعی از مردم و مسئولین در مسجد روضه محمدیه برگزار شد.

حجت الاسلام محسن رفیعی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در محل مسجد روضه محمدیه یزد با اشاره به ویژگی‌های امام شهید، اولین ویژگی ایشان را انجام همه امور به نحو احسن دانست و گفت: این بزرگوار هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دادند و ما نیز باید به دنبال این ویژگی باشیم.

وی افزود: رهبر شهیدمان به هر آنچه می‌گفت باور داشت، اهل تعبد و تحجد بود و باور عمیقی به خدا داشت.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: شجاعت کم نظیر و توازع و فروتنی را از دیگر ابعاد شخصیتی رهبر شهید ایران برشمرد و تصریح کرد: ایشان قرآن شناس، تاریخ شناس، دشمن شناس و مردم شناس خوبی بود و بر اساس آموزه‌های دینی و قرآن کریم به نابودی اسرائیل و آمریکا یقین داشت.