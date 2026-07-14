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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در چابهار

برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در چابهار

چابهار- مراسم بزرگداشت یاد قائد شهید امت با حضور علما، مردم و مسئولان در شهر چابهار برگزار شد.

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کد مطلب 6887440

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