https://mehrnews.com/x3cyB2 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ کد مطلب 6887440 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در چابهار چابهار- مراسم بزرگداشت یاد قائد شهید امت با حضور علما، مردم و مسئولان در شهر چابهار برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6887440 کپی شد مطالب مرتبط ملت ایران در دفاع از ولایت و انقلاب هرگز عقبنشینی نمیکند بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در یزد برگزار شد شنیدهشدن صدای انفجارهای تایید نشده در برخی مناطق جنوب شرق کشور ترخیص ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی از گمرک چابهار در دوران جنگ ۳۹ روزه حماسه حضور چابهاری ها به شب صد و سی و دوم رسید برچسبها چابهار رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما