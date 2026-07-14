نادعلی: جلسات شورای شهر تهران به روال دو جلسه در هفته بازگردد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در صحن شورای شهر با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور، به‌ویژه مجموعه شهرداری تهران، اظهار کرد: لازم است از همه دستگاه‌هایی که برای برگزاری آیین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و خانواده ارجمند ایشان تلاش کردند، به‌ویژه همکاران شهرداری تهران، شهرداران مناطق، شهرداران نواحی، معاونان فرهنگی و اجتماعی و سازمان‌های مختلف شهرداری که شبانه‌روز در خدمت زائران بودند، تشکر کنیم.

وی افزود: در روزهای برگزاری مراسم، در میان مردم حضور داشتیم و گفت‌وگو می‌کردیم و رضایت عمومی از عملکرد شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به زائران و تشییع‌کنندگان به‌خوبی مشهود بود و این قدردانی مردم را به مجموعه مدیریت شهری منتقل می‌کنیم.

لزوم تحقق مطالبه انتقام

نادعلی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب گفت: مهم‌تر از قدردانی‌ها، پیام رهبر انقلاب درباره انتقام بود که در میان مردم نیز به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌شد. انتظار می‌رود مسئولان نیز با همین رویکرد و جدیت مواضع خود را بیان کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته گلایه ما این بود که برخی فقط سخنان شهدا را تکرار می‌کنند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. امروز نیز اگر به دنبال پاسخ متقابل و انتقام از دشمن نباشیم، در آینده باید هزینه آن را در داخل کشور بپردازیم.

بازگشت جلسات شورا به روال عادی

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران به کاهش تعداد جلسات شورای شهر از دو جلسه به یک جلسه در هفته اشاره کرد و گفت: اگرچه این تصمیم ممکن است مستند قانونی داشته باشد، اما اعمال وظیفه نظارتی شورا عمدتاً در صحن علنی انجام می‌شود و کاهش جلسات، این ظرفیت را محدود کرده است.

وی افزود: شورا در کنار کمیسیون‌های تخصصی، در صحن علنی می‌تواند عملکرد دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه شهرداری تهران را بررسی، نقد، ارزیابی و در صورت لزوم تشویق یا تذکر دهد و این فرصت نباید از دست برود.

نادعلی با اشاره به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: همان‌گونه که یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم در روزهای اخیر، برگزاری دوباره جلسات علنی مجلس بود، شورای شهر تهران نیز باید با همان انگیزه و نشاط ابتدای دوره، جلسات خود را به روال دو جلسه در هفته بازگرداند.

وی در پایان از رئیس شورای شهر تهران خواست با اتخاذ تصمیمی جدید، زمینه برگزاری مجدد دو جلسه هفتگی شورای شهر را فراهم کند تا روند نظارت و پیگیری امور شهری با قوت ادامه یابد.