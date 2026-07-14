ایجاد ۶۰ «مزرعه الگویی» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طرح ملی ایجاد مزارع الگویی با تمرکز بر محصولات استراتژیک زراعی شامل گندم، جو، نخود، چغندرقند، سیب‌زمینی، کلزا و کاملینا و باغی شامل انار، سیب، انجیر، زردآلو و گردو در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: ۶۰ مزرعه الگویی در ۵۷ مرکز جهاد کشاورزی استان ایجاد می‌شود تا تمامی کشاورزان لرستانی به جدیدترین دانش و فناوری‌های کشاورزی دسترسی یابند.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: این طرح در فاز نخست سه‌ساله است، اما با نگاهی بلندمدت تا افق ۱۰ساله، به دنبال تغییر ساختاری در الگوی کشت و پایداری تولید است.

امیری، تصریح کرد: با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان، برای هر اقلیم تقویم زراعی اختصاصی تدوین شده است تا هزینه‌های تولید کاهش و بهره‌وری منابع آب‌وخاک افزایش یابد.

وی گفت: هدف نهایی این شبکه ملی، تبدیل مزارع الگویی به کانون‌های انتقال فناوری است تا با پیوند تحقیقات، آموزش و ترویج، کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی علمی و پربازده حرکت کند.