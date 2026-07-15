به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست ارائه «دموی زنده» سامانه جامع ملی پایش، رهگیری و کنترل هوشمند سموم و آفت‌کش‌های کشور، قابلیت‌های عملیاتی این سامانه مورد واکاوی قرار گرفت.

مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این جلسه ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این سامانه در تحول ساختاری سازمان، هوشمندسازی فرآیندها را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت بهینه آفت‌کش‌ها برشمرد.

وی با نگاهی دقیق به چالش‌های میدانی، از تیم فنی خواست که تمامی ابعاد سامانه را با اولویت‌بخشی به سهولت دسترسی کاربران و دقت داده‌ها بهینه کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: نظارت دقیق بر فرآیندها، مستلزم ابزارهایی است که بتوانند در لحظه، گزارش‌های شفاف و کاربردی ارائه دهند.

وی همچنین بر لزوم پایداری و امنیت داده‌ها در این بستر تأکید ویژه کرد.

این نشست با هدف حصول اطمینان از کیفیت زیرساخت‌های ایجاد شده و تسریع در روند بهره‌برداری کامل از سامانه، در فضایی تعاملی برگزار شد تا بستر لازم برای پایش دقیق‌تر و نظارت نظام‌مند بر سموم کشاورزی فراهم شود.