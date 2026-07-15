به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با هدف تبیین نقشه راه توسعه زنجیره‌های ارزش و ارتقای بهره‌وری در بخش زراعت برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت تصمیم‌سازی برای حمایت از تولید داخلی تشکیل شد، دو موضوع راهبردی پیرامون ورود صندوق‌ها به خرید محصولات استراتژیک و ساماندهی ساختار صندوق‌های تخصصی حوزه معاونت زراعت، مورد بحث قرار گرفت.

ورود صندوق‌ها به قرارداد خرید دانه‌های روغنی کاملینا و گلرنگ

مهدی‌دوست در این نشست با تاکید بر نقش حمایتی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در تثبیت زنجیره تولید بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اهمیت کشت دانه‌های روغنی کم‌آب‌بر نظیر کاملینا و گلرنگ در اصلاح الگوی کشت، شرکت مادر تخصصی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ورود مستقیم صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به قراردادهای خرید این محصولات انجام داده است.

وی تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد تا با بهره‌گیری از مدل کشاورزی قراردادی، ریسک تولید برای کشاورزان کاهش یافته و امنیت تولید در این بخش تضمین شود.

ادغام صندوق‌های پیشران در مسیر تحول زیربخش معاونت زراعت

محور دوم این گفتگو به چگونگی اجرای دقیق بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داشت. در این بخش از نشست، براساس الزامات قانونی، موضوع ادغام صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی، صندوق حمایت از توسعه صنعت بذر کشور و صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور با هدف چابک‌سازی ساختار و افزایش بهره‌وری، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی در این باره تاکید کرد: اجرای بند ج ماده ۳۳ فرصتی بی‌بدیل برای تمرکز منابع و هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی در زیربخش‌های زراعی است.

مهدی‌دوست افزود: شرکت مادر تخصصی مصمم است تا فرآیند ادغام این سه صندوق پیشران را به گونه‌ای راهبری کند که ضمن صیانت از سرمایه‌های موجود، ساختاری یکپارچه و قدرتمند برای حمایت از توسعه زیرساخت های زراعی کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: این ادغام نه‌تنها موجب انسجام در سیاستگذاری‌ها می‌شود، بلکه با تجمیع منابع مالی، قدرت مانور عملیاتی در حوزه‌های بذر، دانه های روغنی و دیمزارها را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.