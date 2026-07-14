به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه و پس از تجربه پایین‌ترین سطح قیمتی در دو هفته گذشته، روند صعودی به خود گرفت. سرمایه‌گذاران هم‌اکنون در انتظار انتشار داده‌های کلیدی تورم آمریکا هستند، در حالی که تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش قیمت نفت، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با ۰.۳۱ درصد افزایش به ۴۰۱۴ دلار و ۷۰ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۳۷ درصدی، رقم ۴۰۲۰ دلار و ۷۰ سنت را ثبت کرد. این در حالی است که طلا در جلسه معاملاتی قبلی به دلیل جهش قیمت نفت، بزرگ‌ترین افت درصدی خود را در بیش از یک ماه اخیر تجربه کرده بود.

کارشناسان معتقدند بازارها در وضعیت بی‌تصمیمی به سر می‌برند و مخاطرات پیش‌رو، از جمله سخنرانی کوین وارش در کنگره و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، فضای معاملاتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. معامله‌گران در حال حاضر ۷۶ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره در آمریکا طی ماه سپتامبر افزایش یابد؛ رقمی که هفته گذشته ۵۷ درصد برآورد می‌شد. کریستوفر والر، از اعضای شورای حکام فدرال رزرو، نیز تأکید کرده است در صورت تداوم تورم فراتر از هدف ۲ درصدی، بانک مرکزی آمریکا ممکن است نرخ بهره را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

در بخش سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۹۶ سنت رسید و پلاتین با افت ۰.۱۴ درصدی، ۱۶۰۲ دلار معامله شد.