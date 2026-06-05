کاهش قیمت جهانی طلا در پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت افت هفتگی قرار گرفت؛ افتی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی در آمریکا رخ داده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۴۴۳۹ دلار و ۷۲ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۰.۹۰ درصدی به ۴۴۶۴ دلار و ۴۰ سنت کاهش یافت.

در مجموع، بهای طلا طی یک هفته گذشته حدود ۱.۸ درصد کاهش یافته است.

تحلیلگران معتقدند بدبینی نسبت به حل‌وفصل تنش‌ها علیه ایران و همچنین نگرانی‌ها درباره تورم و سیاست‌های پولی آمریکا بر روند قیمت طلا تأثیر گذاشته است.

در همین حال، جفری اشمید رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر دو گزینه پیش رو دارد؛ یا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد یا برای مهار تورمی که سال‌ها بالاتر از هدف باقی مانده است، آن را افزایش دهد.

همچنین مری دیلی رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو اظهار داشت مسیر نرخ بهره در آمریکا به روند تحولات اقتصادی بستگی دارد و سیاست پولی این کشور در موقعیت مناسبی قرار دارد تا در صورت لزوم واکنش نشان دهد.

طلا معمولاً به عنوان دارایی امن در برابر تورم شناخته می‌شود، اما افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت این فلز گرانبها را کاهش دهد، زیرا طلا بازدهی بهره‌ای ندارد.

در همین حال بازارها حدود ۵۱ درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه دسامبر افزایش یابد.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا برای ماه مه هستند که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

در میان سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با کاهش ۱.۸۱ درصدی به ۷۲ دلار و ۶۳ سنت رسید و پلاتین با افت ۰.۶۹ درصدی در سطح ۱۸۸۴ دلار و ۵۱ سنت معامله شد.