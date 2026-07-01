به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه پس از ثبت پایینترین سطح هفتماهه در جلسه معاملاتی پیشین، تحت فشار افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا با کاهش همراه شد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با افت ۰.۶۷ درصدی به ۳۹۸۱ دلار و ۱۷ سنت رسید. این فلز گرانبها روز گذشته نیز تا سطح ۳۹۴۲ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس سقوط کرد که پایینترین قیمت آن از ماه نوامبر سال گذشته محسوب میشود.
همچنین قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش ۱.۰۶ درصدی به ۳۹۹۵ دلار و ۷۰ سنت رسید.
گزارشها نشان میدهد طلا در روز سهشنبه بزرگترین افت فصلی خود از سال ۲۰۱۳ را ثبت کرده و در ماه ژوئن نیز برای چهارمین ماه متوالی با کاهش قیمت مواجه شده است. این روند در شرایطی رخ داده که تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نگرانیها درباره تورم را افزایش داده و انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در مؤسسه تیستیلایو، در این باره گفت افزایش بازده اوراق قرضه فشار اصلی را بر قیمت طلا وارد کرده و همزمان تقویت دلار آمریکا نیز این روند نزولی را تشدید کرده است.
افزایش ارزش دلار باعث شده خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شود. در همین حال بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
در همین راستا، بث همک رئیس فدرال رزرو کلیولند اعلام کرده است در صورتی که فشارهای تورمی کاهش نیابد، احتمال حمایت از افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم رویکرد انقباضی در سیاستهای پولی آمریکا است.
بر اساس برآورد معاملهگران، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر حدود ۶۷ درصد ارزیابی میشود.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا موسوم به ADP در ماه ژوئن هستند که قرار است امروز منتشر شود. همچنین دادههای اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز پنجشنبه میتواند نشانههای مهمی از مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.
در بازار انرژی نیز قیمت نفت افزایش یافت؛ زیرا ایران اعلام کرده است با فرستادگان ارشد آمریکایی که پس از تشدید درگیریها به منطقه سفر کردهاند دیدار نخواهد کرد و این موضوع چشمانداز دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک در کوتاهمدت را کمرنگ کرده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با کاهش ۲.۷۱ درصدی به ۵۸ دلار و ۳۰ سنت رسید و پلاتین با افت ۰.۴۲ درصدی در سطح ۱۵۴۶ دلار و ۴ سنت معامله شد.
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