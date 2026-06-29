افت قیمت طلا در بازارهای جهانی تحت فشار دلار و نرخ بهره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به دلیل فشارهای ناشی از تقویت دلار و انتظارات معامله‌گران برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، با کاهش همراه شد.

هر اونس طلا با افت ۰.۴۰ درصدی به ۴۰۷۲ دلار و ۱۹ سنت رسید و معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، ۴۰۸۵ دلار و ۲۰ سنت ثبت شد. طلا در مسیر ثبت چهارمین کاهش ماهانه متوالی قرار دارد که مجموع آن ۱۰.۴ درصد برآورد می‌شود.

تحلیلگران بازار معتقدند درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار داده که این امر می‌تواند با تشدید تورم، زمینه‌ساز سیاست‌های انقباضی‌تر و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود. هرچند طلا به‌طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود، اما در محیط نرخ بهره بالا به دلیل عدم پرداخت سود، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست می‌دهد.

معامله‌گران اکنون احتمال می‌دهند فدرال رزرو در سال جاری سه بار نرخ بهره را افزایش دهد و احتمال رشد نرخ بهره در ماه دسامبر حدود ۸۰ درصد پیش‌بینی شده است. در حال حاضر، بازارها در انتظار انتشار داده‌های اشتغال ماه ژوئن آمریکا در اواخر هفته هستند تا چشم‌انداز دقیق‌تری از سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.

در سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۶۲ درصد کاهش به ۵۹ دلار و ۳۱ سنت رسید و پلاتین با رشد ۰.۶۲ درصدی، در قیمت ۱۶۳۵ دلار و ۳۸ سنت معامله شد.