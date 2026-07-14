به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله مؤمنی با تشریح برنامه‌های کارگروه کیفیت‌بخشی تربیتی، سلامت و تندرستی، اظهار کرد: این کارگروه بلافاصله پس از ابلاغ شیوه‌نامه پروژه مهر تشکیل شد و پس از تقسیم وظایف میان معاونت‌ها و بخش‌های مختلف، اجرای برنامه‌ها در ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.

ساماندهی نیروهای انسانی تا ۱۵ شهریور

وی ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش‌وپرورش در فصل تابستان برشمرد و افزود: ابلاغ نیروهای حوزه‌های پرورشی، تربیتی و تربیت‌بدنی تا ۱۵ شهریورماه نهایی می‌شود و بر اساس سهمیه اختصاص‌یافته از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، ۲ هزار و ۵۵ مربی تربیتی و ۶۷۰ مشاور برای ارائه خدمات تربیتی، فرهنگی و مشاوره‌ای در مدارس استان ساماندهی و مستقر خواهند شد.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به بهره‌گیری از نتایج غربالگری دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی‌های سال تحصیلی آینده، گفت: بیش از ۹۴ درصد دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم استان و همچنین بیش از ۹۵ درصد دانش‌آموزان در حوزه سلامت روان غربالگری شده‌اند. نتایج این پایش‌ها به‌صورت تخصصی تحلیل می‌شود و دانش‌آموزان نیازمند مداخله، ابتدا در مدرسه، سپس در مراکز مشاوره شهرستان‌ها و استان و در صورت نیاز با همکاری دستگاه‌های برون‌سازمانی خدمات تخصصی دریافت خواهند کرد.

مؤمنی از برنامه‌ریزی برای توانمندسازی ۲۰ درصد مشاوران استان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: این دوره‌های آموزشی در مردادماه برگزار می‌شود تا توان تخصصی مشاوران مدارس در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ارتقا یابد.

راه‌اندازی ۳۱ کانون فرهنگی و تربیتی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان لرستانی

وی همچنین راه‌اندازی خانه یاری‌گران زندگی در مرکز استان را از اقدامات مهم آموزش‌وپرورش لرستان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: این مرکز با حمایت، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان و همکاری شورای ائتلاف نماد، به‌منظور ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای و پیشگیرانه به دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است.

مؤمنی، غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان را از دیگر محورهای مهم پروژه مهر دانست و اظهار کرد: این برنامه با استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی آموزش‌وپرورش و همچنین همکاری دستگاه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی استان اجرا می‌شود و در همین راستا ستاد استانی اوقات فراغت با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل و وظایف هر مجموعه مشخص شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌های تابستانی، گفت: آموزش‌وپرورش لرستان در تابستان امسال با بهره‌گیری از ۳۱ کانون فرهنگی و تربیتی، ۲۲ مرکز دارالقرآن، نزدیک به ۲۰۰ مدرسه پایگاه تابستانی، ۲۴ مرکز مشاوره، ۱۳ پژوهش‌سرا و ۶۱ مرکز و مجموعه فرهنگی، تربیتی و ورزشی، برنامه‌های متنوعی را برای دانش‌آموزان اجرا می‌کند تا زمینه ارتقای مهارت‌های زندگی، تربیت همه‌جانبه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و سلامت دانش‌آموزان فراهم شود.