جهش ۱۱۲ درصدی اعتبارات بهزیستی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین حجت‌الاسلامی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: میانگین افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی در سطح کشوری حدود ۵۶ درصد بوده، اما این رقم در استان همدان با پیگیری‌های مستمر به حدود ۱۱۲ درصد رسیده است؛ جهشی که می‌تواند گشایش‌های قابل‌توجهی در اجرای برنامه‌های حمایتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ برای آحاد مردم و به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی، سالی پرفشار بود، ادامه داد: مجموعه بهزیستی تمام ظرفیت خود را به کار بست تا با ارائه خدمات فوری در حوزه‌های سلامت روان، افزایش تاب‌آوری و کمک‌های حمایتی، از آلام خانواده‌های آسیب‌دیده بکاهد و اولویت ما در شرایط کنونی، حفاظت از سفره معیشتی مردم است؛ چنان‌که همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی، حتی در ایام تعطیلات، برای واریز به‌موقع مبالغ حمایتی ایستادگی کردند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی و با یادآوری سیره شهدای خدمت، تصریح کرد: نگاه ایثارگرانه، الگوی ما در خدمت‌رسانی بی‌منت است؛ در همین راستا و همزمان با هفته بهزیستی ۴۹ پروژه در حوزه‌های سلامت اجتماعی، مسکن، اشتغال، فوریت‌های اجتماعی و توانبخشی با اعتباری افزون بر ۳۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کلنگ‌زنی شده و یا به بهره‌برداری خواهند رسید.

حجت‌الاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بدنه اجتماعی اشاره کرد و گفت: بهزیستی بدون همراهی نهادهای مردمی، سازمانی بی‌هویت است و همراهی مدیران، کارکنان دلسوز و ۳۰۵ مرکز و مؤسسه غیردولتی در کناز بهزیستی به عنوان بازوان توانمند، در خط مقدم ارائه خدمت قرار دارند.

وی در ادامه به یکی از چالش‌های میدانی سازمان بهزیستی یعنی معضل کودکان کار پرداخت و عنوان کرد: چرخه معیوب اقتصادی باعث شده برخی خانواده‌های روستایی به دلیل فشارهای معیشتی، فرزندان خود را راهی شهر کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینک در استان حدود ۱۳۰ نفر از این کودکان کار شناسایی شدند، افزود: برای بیش از ۷۰ نفر از آنها اقداماتی نظیر برقراری بیمه، خدمات درمانی و هماهنگی آموزش از راه دور انجام شده است، هرچند معتقدیم باید به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات بود.

وی با بیان اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان است»، گفت: در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفره مردم را کوچک کرده است، ما گاهی مجبوریم تمام بودجه خود را صرف امور معیشتی کنیم، چراکه وجدان انسانی اجازه نمی‌دهد شاهد رنج هم‌وطنانمان باشیم.

حجت الاسلامی در پایان با اشاره به رویکردهای نوین رسانه‌ای در این هفته، خاطرنشان کرد: دو رویداد رسانه‌ای شامل «مسابقه روایت‌نویسی و عکس» و «مسابقه ویدئویی با محوریت خدمات بهزیستی» تدارک دیده شده است تا صدای بی‌صدایان باشیم. رسانه‌ها بازوان توانمند بهزیستی هستند و ما دست تمامی فعالان این حوزه را برای پیمودن این مسیر مقدس می‌فشاریم.