۳۳ هزار خانوار در استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی، از ارائه خدمات گسترده این نهاد حمایتی به اقشار آسیب پذیر استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۹۱ هزار نفر، معادل هشت درصد از کل خانوارهای استان، زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
وی افزود: ۵۸ درصد از جمعیت تحت پوشش، مستمری ماهانه دریافت می کنند و ۴۲ درصد نیز از خدمات غیرمستمر بهرهمند هستند.
کرمی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از خدمات سازمان از جمله مشاوره تلفنی و حضوری، برنامههای پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی برای عموم مردم ارائه میشود و محدود به جامعه هدف نیست .
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به فلسفه وجودی و جایگاه قانونی این سازمان، اظهار داشت: سازمان بهزیستی به عنوان مولود انقلاب اسلامی، در پی پیگیریهای شهید فیاضبخش و با ادغام چندین نهاد و انجمن تأسیس شد. مبنای قانونی این سازمان بر اساس اصول سه، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی استوار است که وظیفه حمایت از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و اقشار نیازمند را بر عهده دارد.
کرمی با اشاره به شعار امسال هفته بهزیستی با عنوان «بهزیستی؛ کنار مردم»، برنامههای متنوعی را برای این هفته پیشبینی کرد و گفت: دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و استاندار زنجان، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، نشست صمیمی با کارکنان و دیدار با خانوادههای شهدا از جمله این برنامههاست.
وی با اشاره به برگزاری میز خدمت در مصلای نماز جمعه زنجان در روز ۲۶ تیرماه، افزود: کارشناسان بهزیستی با استقرار در محل نماز جمعه، خدمات مشاوره رایگان، پاسخگویی به مراجعان و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی را به شهروندان ارائه خواهند کرد. همچنین رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها پیش از خطبههای نماز جمعه به سخنرانی خواهند پرداخت .
افتتاح ۴۵ طرح عمرانی و اشتغالزایی
مدیرکل بهزیستی استان زنجان از افتتاح ۴۵ طرح حمایتی همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: در این هفته ۱۸ طرح اشتغالزایی، ۲۶ واحد مسکن مددجویی و همچنین یک مرکز نگهداری کودکان پسر بیسرپرست و بدسرپرست در دو گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال که با مشارکت خیرین احداث شده است، افتتاح میشود .
کرمی به راهکارهای حمایتی بهزیستی در حوزه اشتغالزایی برای مددجویان اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان بهزیستی برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان تنها به پرداخت تسهیلات مالی اکتفا نکرده و یک بسته حمایتی جامع طراحی کرده است. این رویکرد شامل سه رکن اصلی تخصیص مشوقهای بیمهای، پرداخت تسهیلات مالی و تسهیلگری است.
وی ادامه داد: سازمان بخشی از حق بیمه مددجویانی را که توسط کارفرمایان جذب شدهاند یا خود اقدام به ایجاد کسبوکار کردهاند، تقبل میکند. این اقدام با هدف کاهش ریسک مالی برای کارفرمایان جهت ترغیب به جذب مددجویان و همچنین کاهش هزینههای جاری برای مددجویان کارآفرین صورت میگیرد. برای افرادی که مراحل آمادهسازی شغلی را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با تشریح مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته، گفت: طی این مدت ۱۶۵ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده و بیش از ۸۰۰ نفر از جامعه هدف از تسهیلات اشتغالزایی، بیمه خویشفرما و بیمه کارفرمایی بهرهمند شدهاند.
وی از راهاندازی مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی بانوان بهبودیافته از اعتیاد در شهر زنجان خبر داد و افزود: این مرکز خدمات خود را به بانوان سراسر استان ارائه میدهد.
کرمی با اشاره به خدمات حوزه پیشگیری نیز گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر از خدمات غربالگری بینایی، شنوایی و برنامههای پیشگیری از معلولیتها بهرهمند شدهاند، نزدیک به سه هزار نفر در کمیسیونهای تشخیص نوع و شدت معلولیت شرکت کردهاند و بیش از ۱۱ هزار نفر نیز از خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی استفاده کردهاند .
وی در پایان با اشاره به رشد چشمگیر مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: جذب کمکهای خیرین نسبت به سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته و هماکنون ۱۴ هزار پرونده حمایتی از طریق مراکز مثبت زندگی تحت پوشش خدمات تخصصی بهزیستی قرار دارند .
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