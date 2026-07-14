مراقبت در منزل برای ۱۴۰۶ معلول شدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه محمدی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر ۵۴ مرکز روزانه فعال در استان داریم که بر اساس آخرین متدهای جهانی و با هدف حفظ عزت نفس افراد، خدمات را در محیط خانوادهمحور ارائه میدهند. این مراکز خدمات آموزشی، توانبخشی، پزشکی، پرستاری و حمایت از خانواده را عرضه میکنند.
وی افزود: همچنین تعدادی مرکز شبانهروزی برای اقامت دائمی سالمندان و بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی وجود دارد که در مجموع ۲۷ مرکز با ظرفیت حدود ۹۰۰ نفر از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دادهاند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: تیمهای سیار متشکل از پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار و درمانگر به صورت ماهانه به منازل افراد با شرایط خاص مراجعه و خدمات درمانی و آزمایشگاهی را رایگان ارائه میدهند. تاکنون ۱۴۰۶ نفر از خدمات فیزیوتراپی در منزل بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ۵ مرکز مراقبت در منزل در شهرستانهای شهرکرد، بروجن، سامان، فارسان و کیار فعال است. برای افراد دارای معلولیت شدید، مراقبان (از خانواده یا افراد آموزشدیده خارج از خانواده) هفتهای ۳ تا ۴ روز و روزانه ۴ ساعت خدمات پرستاری، مراقبتی و آموزشی ارائه میدهند.
محمدی با اشاره به برنامه غربالگری گفت: سال گذشته ۴۳۷۵ کودک در پایگاههای غربالگری بینایی و شنوایی مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۹۰۰ نفر مشکوک به اختلال بینایی شناسایی و برای خدمات تخصصی ارجاع شدند. بسیاری از این موارد با درمان بهموقع بهبود یافتند.
وی ادامه داد: بیش از ۴۶ مرکز مشاوره تخصصی و خط مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته رایگان در استان فعال است که به ویژه پس از دوران همهگیری، خدمات خود را گسترش داده تا پاسخگوی نیازهای روانی زنان، کودکان و نوجوانان باشد.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از استقبال گسترده مردم از طرح فرزندخواندگی خبر داد و عنوان کرد: از سال ۹۲ تاکنون ۳۲۰ کودک به خانوادههای متقاضی واگذار شده و تنها در سال گذشته ۲۴ کودک به خانوادهها سپرده شدند. به دلیل استقبال بالا، گاهی شیرخوارگاه استان خالی از کودک بوده است.
محمدی با تأکید بر اجرای قانون سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت گفت: تمام دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ملزم به رعایت این سهمیه هستند و در صورت عدم رعایت، مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی میشوند. خوشبختانه سال گذشته ۲۷ نفر از جامعه هدف جذب استخدام رسمی دستگاههای دولتی شدند.
وی افزود: بسیاری از کارفرمایان هنوز از مشوقهای اشتغال افراد دارای معلولیت اطلاع کافی ندارند. سازمان بهزیستی برای کارفرمایی که افراد دارای معلولیت (به ویژه سرپرست خانوار) را استخدام کند، تسهیلات کمبهره ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد (بازپرداخت هفت ساله) پرداخت میکند. همچنین سهم بیمه کارفرما (۲۰ درصد) توسط بهزیستی تقبل میشود.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۳ دانشجو و فارغالتحصیل از مقطع کاردانی تا دکتری از جامعه هدف داریم که نشان میدهد افراد دارای معلولیت (به ویژه در طیف خفیف تا متوسط) توانایی بالایی برای کار و فعالیت دارند. هدف ما در سال جاری افزایش این مشوقها و کاهش بیکاری در جامعه هدف است.
وی در پایان از ارائه بیمه خویشفرمایی به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: این خدمات در جهت توانمندسازی اقتصادی و استقلال این عزیزان ادامه خواهد یافت.
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