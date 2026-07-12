به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمد قادری یکشنبه شب در نشست با امام جمعه امام‌ حسن شهرستان دیلم با تبیین سیاست ها و اولویت‌های برنامه ای و فرهنگی، سیاست اصلی سازمان تبلیغات اسلامی را جهاد تبیین عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت : در تلاش هستیم تا با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم نسبت به توسعه دینی و فرهنگی شهرها و روستاهای استان خاصه مناطق محروم، توجه بیشتری کرده و بخشی از نیازهای آنان را در قالب برنامه های ابلاغی و اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها در قالب تجهیز مراکز فرهنگی و قرآنی و غیره جبران کنیم.

اجرای برنامه های موثر در سطح مساجد و حسینیه ها

حجت‌الاسلام محمد پردل نیز ضمن خیر مقدم به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و هئیت همراه گفت : بحمدالله در شهر امام حسن به همت نیروهای مردمی و راهبری و هدایت مبلغین و روحانیون برنامه های موثر و فاخری در سطح مساجد و حسینیه ها برگزار می شود که حقیقتا جای تقدیر دارد.

امام جمعه شهر امام حسن در ادامه افزود: امروزه بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی نیاز جدی به تخصیص و تزریق اعتبار دارند که انتظار می رود در حوزه تبلیغی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان نسبت به شهر امام حسن عنایت ویژه ای داشته باشد.

در این نشست حجت الاسلام حسن صادق زاده، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ایمان رنجبر، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر را همراهی کردند.