وزارت صمت، پیگیر تامین مواد ناریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمداتابک وزیر صمت با اشاره به اینکه مشکل کسری مواد ناریه را روزانه رصد می‌کنیم، گفت: ۲۵ درصد از مواد ناریه‌ای که بخش خصوصی وارد کرده، هنوز ترخیص نشده است.

وی با بیان اینکه پتروشیمی‌های داخل نمی‌توانند نیاز ما را به زودی رفع کنند، افزود: باید از طریق واردات، نیاز معادن به ناریه را مرتفع کنیم که اختیار آن با وزارت دفاع است که باید هم همینطور باشد.

وزیر صمت، اضافه کرد: در حال حاضر نیاز معادن کوچک را با مجوز جابه جایی مواد ناریه از معادن بزرگ حل کردیم.

گفتنی است؛ کمبود مواد ناریه این روزها به پاشنه آشیل معادن تبدیل شده است. موضوعی که استخراج معادن را تحت تاثیر قرار داده و ادامه آن می‌تواند تامین مواد اولیه زنجیره صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.