به گزارش خبرنگار مهر، «آقای قاضی» از معدود مجموعههای تلویزیونی است که توانست مفاهیم خشک و تخصصی حقوقی را به قصههایی ساده، قابلفهم و خانوادگی تبدیل کند. مجموعهای که نه با حادثهپردازیهای پرهزینه و حضور انبوه ستارهها، بلکه با تکیه بر مسائل واقعی مردم، روایت درست و یک شخصیت محوری، راه خود را به خانه مخاطبان باز کرد.
درامهای قضایی در جهان معمولاً بر پروندههای جنایی پیچیده، تعقیب مجرمان، کشف راز و ایجاد تعلیق استوار هستند اما «آقای قاضی» مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. این مجموعه بهجای آنکه دادگاه را صرفاً به محلی برای هیجان و رمزگشایی تبدیل کند، از آن بهعنوان بستری برای آموزش عمومی و افزایش آگاهی حقوقی مردم بهره گرفت. همین انتخاب، مهمترین وجه تمایز سریالی است که اکنون به فصل سوم خود رسیده است.
بخش قابلتوجهی از اختلافهایی که پای شهروندان را به دادگاه باز میکند، نه حاصل نقشههای جنایی پیچیده، بلکه نتیجه ناآگاهی از قانون، اعتمادهای بدون پشتوانه، قراردادهای شفاهی، اختلافات خانوادگی، مشکلات همسایگی و تصمیمهای عجولانه است. «آقای قاضی» این موقعیتهای بهظاهر ساده را به قصه تبدیل کرد و به مخاطب نشان داد که گاهی دانستن یک نکته حقوقی میتواند از شکلگیری ماهها درگیری، خسارت و رفتوآمد در راهروهای دادگاه جلوگیری کند.
یک امتیاز این مجموعه آن است که آموزش حقوقی را به سخنرانی و بیان مستقیم مواد قانونی تقلیل نمیدهد. مخاطب ابتدا با یک مسئله انسانی، یک اختلاف و چند شخصیت روبهرو میشود و سپس در جریان گفتگوها، ادعاها، دفاعیات و رأی قاضی، نکته حقوقی ماجرا را درمییابد. آموزش در دل داستان اتفاق میافتد، نه در حاشیه آن و به همین دلیل نیز بیننده کمتر احساس میکند با برنامهای صرفاً آموزشی مواجه شده است.
هنر «آقای قاضی» در ترجمه زبان تخصصی قانون به زبان زندگی روزمره است. مجموعه بدون آنکه از مخاطب انتظار آشنایی قبلی با اصطلاحات قضایی را داشته باشد، او را وارد فضای دادگاه میکند. پیچیدگی پروندهها نیز بهاندازهای کنترل میشود که مخاطب عام بتواند ماجرا را دنبال کند، درباره حق و ناحق قضاوت اولیه داشته باشد و در پایان، تفاوت میان برداشت شخصی، قضاوت احساسی و حکم قانونی را درک کند.
این ویژگی، «آقای قاضی» را به مجموعهای برای تماشای خانوادگی تبدیل کرده است. موضوع هر پرونده میتواند پس از پایان قسمت، به بحثی میان اعضای خانواده تبدیل شود؛ اینکه کدام شخصیت اشتباه کرده، چه تصمیمی میتوانست مانع اختلاف شود و قانون در چنین موقعیتی چه میگوید. به این ترتیب، اثر تنها در لحظه پخش مصرف نمیشود و ظرفیت ادامه یافتن در گفتگوهای خانوادگی را پیدا میکند.
از سوی دیگر، این مجموعه برخلاف بسیاری از تولیدات نمایشی، به تعدد ستاره ها، لوکیشنهای فراوان و خطوط داستانی پراکنده متکی نبود. ساختار اصلی آن بر یک فضای تقریباً ثابت، پروندههای مستقل و حضور یک بازیگر ثابت در مرکز روایت شکل گرفت. این ساختار در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما بار سنگینی را بر دوش بازیگر نقش قاضی قرار میدهد. بازیگری که باید با گفتار، نگاه، مکث و واکنشهای کنترلشده، جریان هر پرونده را هدایت کند.
بهزاد خلج در ۲ فصل گذشته توانست تصویری جدی اما قابلارتباط از شخصیت قاضی ارائه کند. او نه قاضی را به شخصیتی سرد و دستنیافتنی تبدیل کرد و نه برای جلب همدلی مخاطب، اقتدار این جایگاه را کنار گذاشت. حفظ همین تعادل، یکی از دلایل تثبیت شخصیت «آقای قاضی» در ذهن بینندگان بود.
استقبال مخاطبان از ۲ فصل گذشته نیز نشان داد یک مجموعه آموزشی، در صورت برخورداری از قصه، ریتم و شخصیتپردازی مناسب، الزاماً به اثری کممخاطب و صرفاً تخصصی تبدیل نمیشود. «آقای قاضی» توانست بدون فاصله گرفتن از مأموریت آموزشی خود، به یکی از مجموعههای دیدهشده تلویزیون تبدیل شود و مخاطبانی را همراه کند که شاید در شرایط عادی علاقهای به مطالعه قوانین و موضوعات حقوقی نداشته باشند.
بااینحال، ارزش این مجموعه تنها در میزان مخاطبانش خلاصه نمیشود. «آقای قاضی» نشان داد تلویزیون میتواند میان سرگرمی، آموزش عمومی و مسئولیت اجتماعی پیوند برقرار کند. آموزش حقوق شهروندی زمانی اثرگذار است که مخاطب احساس نکند در کلاس درس نشسته است. این مجموعه بهجای توصیههای مستقیم، پیامد یک تصمیم نادرست را به تصویر کشید و اجازه داد بیننده، همراه با شخصیتها و روند رسیدگی، به نتیجه برسد.
اکنون فصل سوم با عنوان «قاضی بیگی» و حضور مهدی بهرامبیگی در نقش اصلی، با آزمونی جدی روبهرو است. تغییر بازیگر شخصیتی که طی ۲ فصل در ذهن مخاطب تثبیت شده، تصمیمی کمریسک نیست. مهدی بهرامبیگی باید ضمن حفظ اقتدار، آرامش و منطق این جایگاه، هویت بازیگری مستقل خود را نیز به مجموعه اضافه کند و به تقلید از اجرای پیشین گرفتار نشود.
استفاده از ظرفیت کارگردانان جوان نیز میتواند به تنوع بصری، ریتم بهتر و روایت پروندههای بهروزتر منجر شود. بهشرط آنکه سادگی، باورپذیری و هویت اصلی مجموعه حفظ شود. مهمترین سرمایه «آقای قاضی» همین نزدیکی به زندگی واقعی مردم است و هر تغییری باید در خدمت تقویت این ویژگی قرار گیرد.
«آقای قاضی» ثابت کرد برای ساخت یک سریال مؤثر، همیشه به داستانهای دور از دسترس، تولیدات عظیم و بازیگران متعدد نیاز نیست. گاهی یک اتاق، یک قاضی، چند شخصیت و مسئلهای برگرفته از زندگی واقعی کافی است تا هم قصهای دیدنی شکل بگیرد و هم مخاطب پس از پایان آن، چیزی بیشتر از سرگرمی با خود همراه کند؛ آگاهیای که شاید روزی مانع تشکیل یک پرونده واقعی شود.
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