فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت تحقق انتقام خون رهبر شهید انقلاب و تأکید بر اینکه این موضوع خواست ملت ایران است، اظهار کرد: پاسخ به عاملان این جنایت، بخشی از مطالبه عمومی برای تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی است.
وی گفت: مردم ایران نشان دادهاند که در برابر ظلم، ترور و اقدامات خصمانه سکوت نمیکنند و خواهان برخورد قاطع و قانونی با کسانی هستند که در طراحی و اجرای جنایتها نقش داشتهاند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قطعی بودن پاسخ به عاملان این جنایت، نشاندهنده عزم نظام جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت ملی، حفظ اقتدار کشور و پیگیری حقوق ملت ایران است. دشمنان باید بدانند که اقدامات تروریستی آنان نمیتواند اراده یک ملت را تضعیف کند.
وی با اشاره به اینکه خون شهدای انقلاب اسلامی همواره موجب تقویت وحدت ملی شده است، تصریح کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که شهادت بزرگان این کشور نهتنها موجب عقبنشینی مردم نمیشود، بلکه موجب افزایش همبستگی و ایستادگی آنان در مسیر اهداف انقلاب خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شناسایی و برخورد با همه عاملان و آمران جنایت علیه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: عدالت زمانی محقق میشود که کسانی که دست به جنایت زدهاند یا در پشت صحنه آن نقش داشتهاند، پاسخگوی اقدامات خود باشند. هیچ جریان یا فردی نباید تصور کند که با گذشت زمان میتواند از مسئولیت اقدامات خود فرار کند.
وی همچنین با اشاره به دعوت رهبر معظم انقلاب از آزادگان جهان برای انجام رسالت خود در برابر این ظلم و جنایت، گفت: موضوع عدالتخواهی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. ملتها و انسانهای آزاده در سراسر جهان نسبت به مقابله با تروریسم، خشونت و نقض حقوق ملتها مسئولیت اخلاقی دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت، عزت و استقلال کشور تأکید داشته و هر اقدامی در دفاع از منافع ملی با در نظر گرفتن مصالح کشور و تدابیر مسئولان انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت، ایمان و حضور آگاهانه خود، مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب و مقابله با ظلم را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد جنایت علیه این ملت بدون پاسخ و پیگیری باقی بماند.
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