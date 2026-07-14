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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

خونخواهی شهدا یک راهبرد در نظم جدید بین‌المللی است

خونخواهی شهدا یک راهبرد در نظم جدید بین‌المللی است

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: جمهوری اسلامی ایران باید سازوکارهای لازم را برای پیگیری خونخواهی شهدا و احقاق حقوق خانواده‌های آنان در برابر رژیم صهیونیستی دنبال کند.

حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: آنچه در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ داد و به شهادت صدها زن و کودک و همچنین رهبر انقلاب، به‌عنوان یک شخصیت تاریخی بی‌نظیر، انجامید، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این اقدام نشان می‌دهد که جهان امروز با پدیده شومی به نام «حاکمیت قانون جنگل» مواجه شده است.

وی افزود: هیچ قانونی در دنیا اجازه نمی‌دهد کشوری با استفاده از جنگنده‌های پیشرفته به کشور دیگری که عضو نهادهای بین‌المللی است حمله کند و مقامات و رهبران آن را ترور کند. این اقدام، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود.

هانی‌زاده ادامه داد: پس از تشییع رهبر شهید، میلیون‌ها نفر از مردم ایران، عراق و مشهد با حضور گسترده خود شعار خونخواهی سر دادند و این مطالبه را مطرح کردند. این موضوع، از منظر حقوقی، در چارچوب دفاع مشروع قابل ارزیابی است؛ چراکه آمریکا با این اقدام، تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه خونخواهی امروز به یک مسئله راهبردی در نظام جدید بین‌المللی تبدیل شده است، تصریح کرد: نه سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد حافظ صلح جهانی و نه دیگر نهادهای بین‌المللی، نتوانستند این اقدام را محکوم یا آمریکا را پاسخگو کنند.

وی در پایان تأکید کرد: وحدت دولت‌ها و ملت‌های منطقه تنها راه مقابله با هژمونی و تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران باید سازوکارهای لازم را برای پیگیری خونخواهی شهدا و احقاق حقوق خانواده‌های آنان در برابر رژیم صهیونیستی دنبال کند.

کد مطلب 6887713
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • US ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      اسرائیل بالای هفتاد ساله که امنیت جهان رو به خطر انداخته. کشور همسایه ای دیده می شه که از دست این سگ وحشی زنجیر پاره کرده جان سالم بدر برده باشه؟ برای همین ایران ام باید با ساقط کردن قاتلان اسرائیلی قصاص رو بعنوان یک وظیفه عملی کنه

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